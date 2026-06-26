Sapņo par ziedošu hortenziju koku savā dārzā? To iespējams izveidot pašam, taču būs vajadzīga pacietība un pareiza pieeja. Uzzini, kā soli pa solim pārvērst hortenziju krūmu elegantā augststumbra kokā!

Rakstā uzzināsi:

  • Kādas hortenzijas vislabāk piemērotas augststumbra formas veidošanai.
  • Kāpēc punduršķirnes šim mērķim neder.
  • Kad ir īstais laiks sākt hortenzijas veidošanu.
  • Kā izvēlēties un nostiprināt galveno stumbru.
  • Kāpēc dzinumus un lapas nedrīkst likvidēt pārāk strauji.
  • Kādas kļūdas visbiežāk pieļauj dārznieki un kā no tām izvairīties.

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