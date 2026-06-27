Katrai saimniecei ir sava iecienīta marinēšanas recepte. Kamēr viena dod priekšroku pārbaudītai klasikai ar sīpoliem vai krējumu un majonēzi, cita eksperimentē ar medus un sojas saldskābo garšu vai svaigiem citrusaugļiem. Iedvesmai - marināde ribiņām.
Sastāvdaļas
- 1–1,5 kg cūkas ribiņu
- 3–4 ķiploka daiviņas
- 4 ēdamkarotes olīveļļas
- 1 ēdamkarote balzametiķa
- 1 tējkarote oregano
- 1 tējkarote rozmarīna
- 1 tējkarote timiāna
- 1 tējkarote paprikas pulvera
- šķipsniņa čili pulvera
- sāls, melnie pipari
Pagatavošana
Sajauc olīveļļu, saspiestu ķiploku, etiķi un visas garšvielas. Ribiņas kārtīgi ierīvē ar marinādi. Atstāj vismaz uz 4–6 stundām, ideāli uz 12 stundām marinēties.
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