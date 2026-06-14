Vecākiem zināšanai - kādi atvieglojumi nodokļu ziņā ir par bērna darbu vasaras sezonā.
Ja bērns līdz 19 gadu vecumam turpina mācības vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē un strādā tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), vecākam nav algas nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo, un atrašanās vecāka apgādībā arī netiks pārtraukta automātiski.
Tādējādi arī tad, ja bērns vasaras brīvlaikā strādā, vecāks saglabā atvieglojumu par apgādībā esošu personu –
vecāka algas daļa, ko neapliek ar nodokļiem, ir 250 eiro mēnesī.
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