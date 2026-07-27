Kā varu ierobežot kvadriciklu pārvietošanos pa savu mežu? Jautā Laila Vecpiebalgā. Konsultē Valsts meža dienesta Meža resursu pārvaldības departamenta direktora vietnieks, meža ugunsapsardzības vadītājs Agris Šūmanis. 

Mežs ir dabas miera osta, taču motorizēto transportlīdzekļu rūkoņa un izbraukātas sūnas nereti kļūst par nopietnu problēmu. Lai izprastu, kur drīkst pārvietoties ar spēkratiem un kā pasargāt dabu no postījumiem, vērts ielūkoties noteikumos.

Kā zināt, kur atļauts braukt

Pamatprincips ir pavisam vienkāršs – saskaņā ar Meža likumu mežā drīkst lietot transportlīdzekļus, tikai pārvietojoties pa ceļiem un dabiskām brauktuvēm.

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