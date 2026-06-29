Bišu sanēšana pieneņu ziedos, medus smarža un īsta lauku vide mūs sagaida Kuldīgas novada Turlavas pagasta zemnieku saimniecībā "Baļļas", kur saimnieko Ieva un Helmuts Bergholdi. Savā dravā viņi rūpējas par 600 bišu saimēm, saražoto medu un citus biškopības produktus piedāvājot plašam pircēju lokam visā Latvijā.

Baļļas ir Ievas vecmāmiņas dzimtas mājas, taču ar biškopību tolaik neviens nenodarbojās. “Biškopību iepazinu nejauši vēl laikā, kad dzīvojām pilsētā. Kaimiņš lūdza palīdzēt medus tirgošanā, un tā pamazām radās interese par bitēm. Vēlāk dāvanā no viņa saņēmām pirmās piecas bišu saimes, un tas iedrošināja un ieinteresēja pašiem sākt dravošanu. Tā arī aizsākās mūsu ceļš biškopībā,” stāsta Ieva. 

Pirmo praktisko pieredzi viņi guvuši praksē pie kāda pieredzējuša bitenieka turpat Kuldīgas novadā, divas sezonas dodoties līdzi, palīdzot un mācoties viņa dravā.

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