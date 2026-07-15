Tapetes ir viens no efektīvākajiem interjera atjaunošanas risinājumiem, ja vēlas ātri un salīdzinoši vienkārši piešķirt telpai jaunu raksturu. 

Mūsdienu tapešu piedāvājums ir plašāks nekā jebkad agrāk. Tomēr labs rezultāts atkarīgs ne tikai no piemērotāko tapešu izvēles, bet arī no sagatavošanās un pareizas to līmēšanas. Skaidrojam, kura veida tapetes ir populārākās, kādas to priekšrocības un trūkumi, un kādas ir biežākās kļūdas tapešu līmēšanā, no kurām der izvairīties.

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