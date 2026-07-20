Vai ir zinātniski pierādīts, ka mēness fāzes ietekmē laiku, kad ko sēt un stādīt, lai būtu labāka raža? Jautā Dace L.

Dārzkopība pēc mēness fāzēm vieniem šķiet sena gudrība, bet citi to sauc par mītu. Kaut gan mēness kalendāri joprojām ir populāri, un daudzi dārzkopji tos izmanto, plānojot sēšanu, stādīšanu un ražas novākšanu.

Mēness ietekmi uz dabu cilvēki novērojuši jau senatnē – vislabāk tā redzama paisumos un bēgumos, ko izraisa Mēness gravitācijas spēks. Dārzkopības teorija, kas balstīta uz mēness fāzēm, paredz, ka šis spēks savā ziņā var ietekmēt arī ūdens un augu sulu kustību augos.

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