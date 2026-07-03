Latvijas Nacionālais arhīvs glabā milzum daudz dažādu dokumentu, un Arhīvu likums noteic, ka iedzīvotājiem ir tiesības pieprasīt no arhīva izziņas – informāciju par sevi, savu izglītību, nodarbinātību, dienestu, īpašuma piederību u. tml. Tomēr arhīva pārstāvji teic, ka nereti cilvēkiem pie kārotās informācijas neizdodas tikt, jo tā nepareizi pieprasīta. Skaidrojam, ko būtiski norādīt, lai arhīva darbiniekiem klienta interesējošo informāciju dokumentu kalnos būtu iespējams atrast.

Daudz pieprasījumu par darba stāžu

Latvijas Nacionālā arhīva Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļas vadītāja Iluta Kristapsone stāsta, ka ļoti liela daļa iedzīvotāju pieprasījumu ir par darba stāžu, jo, lai sagatavotu pensijas aprēķinu, būtiski zināt visus nodarbinātības periodus. 

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