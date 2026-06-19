Telti visbiežāk izvēlas pēc cenas un vietu skaita, taču ir arī citi parametri, kuri jāņem vērā, iegādājoties jaunu telti. Konsultē veikalu "Ceļotājs" un "Urban Outdoor" īpašniece un vadītāja Rūta Ošiņa. 

Vispirms jāsaprot, cik bieži un kuros gadalaikos plānots telti izmantot. Jāsaprot arī, kā tiks nogādāta līdz nakšņošanas vietai: ar automašīnu, velosipēdu vai dodoties kājām, – atkarībā no tā izvēlas atbilstīga svara telti. 

Pārgājieniem un velobraucieniem pieejamas teltis, kas sver vienu divus kilogramus. Bet atpūtai kempingā, braucot ar mašīnu, telts svaram nozīme ir mazāka.

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