Aukstuma kastes vai somas ir labs risinājums produktu saglabāšanai. Tajās atbilstoši vajadzībai pārtiku var uzturēt ne tikai vēsu, bet arī siltu. Konsultē veikalu "Ceļotājs" un "Fjälräven Riga partnerstore" īpašniece un vadītāja Rūta Ošiņa.

Plašs piedāvājums

Lai izvēlētos piemērotākā tilpuma aukstuma kasti vai somu, jāsaprot, kādam mērķim tā būs vajadzīga. Jāņem vērā arī svars, transportēšanas veids un tas, cik ilgi pārtika jāuztur vēsa.

Ja produkti jāuzglabā vēsumā tikai dažas stundas, aukstuma soma/kaste ar ievietotiem aukstuma elementiem būs piemērota lielākajai daļai pārtikas produktu.

 

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