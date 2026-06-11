Saulainā maija dienā dodamies uz Penkules pagasta Lielkuģiem ciemos pie Aigas Kuģes, kura Zemgales plašumos izveidojusi skaistu lauku ainavu dārzu. Šajā sezonā dārzā īpaši izceļas retāk sastopamas pavasara ziemcietes un sīpolpuķes, kas pārsteidz ar krāsu un formu daudzveidību.

Lielkuģi ir ģimenes dzimtas īpašums kopš 19. gadsimta, kuru Aigas vīrs Alvis atguva deviņdesmito gadu sākumā. Padomju laikā te saimniekoja vietējais kolhozs. “Kad šeit atnācu dzīvot, no senās godības maz kas bija saglabājies. Nācās veidot Lielkuģus no jauna,” teic Alvis. 

Tad arī mājas priekšā ierīkotas pirmās puķu dobes, kas ar gadiem izaugušas gana lielas, kopējā uzturētā piemājas teritorija ir aptuveni divi hektāri.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē