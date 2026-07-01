Vasarā, kad daudz jāravē un jāveic citi lauku darbi, rokas kļūst sausas un raupjas. To iespējams novērst, regulāri parūpējoties par roku ādas labsajūtu
Maskas
Šajā gadījumā diezgan efektīva ir kefīra maska rokām: 100 g kefīra sajauc ar ēdamkaroti medus un tējkaroti citrona sulas. Masku uzklāj uz plaukstas virspuses un arī starp pirkstiem, patur 10 minūtes un pēc tam noskalo ar siltu ūdeni.
Masku vēl var sajaukt, ņemot pa tējkaro-tei eļļas, citrona sulas, medus un vienas olas. Ar to var apstrādāt ne vien plaukstas, bet arī elkoņus, jo maisījums baro ādu un padara to maigu. Patur 8–10 minūtes, tad noskalo ar siltu ūdeni.
Var pamēģināt arī citu maisījumu – viena apelsīna sulu sajauc ar pusglāzi augu eļļas. Ar masējošām kustībām uzklāj uz plaukstas virspuses un elkoņiem. Ļauj iedar-boties 5–10 minūtes. Ja āda ir ļoti sausa, masku var paturēt ilgāk – 30 minūtes. Pēc tam noskalo ar siltu ūdeni.
Raupjai un sausai ādai vēl palīdz maska, kas iegūta, samaisot medu ar eļļu un saldo krējumu. Ja mājās ir alveja, rokas var ieziest ar šā auga mīkstumu. Var izmantot vārītu, siltu kartupeli, ko saspaida viendabīgā masā un samaisa ar saldo krējumu.
Savukārt pirms iešanas pirtī rokas var palutināt ar masku, kas pagatavota no 1 olas dzeltenuma, 1 ēdamkarotes apelsīna sulas, 1 tējkarotes olīveļļas un 1 ēdamkarotes laima sulas.
Kā klāj masku
To klāj uz tīrām rokām un iemasē ādā ar maigām, apļojošām kustībām. Pēc tam uzvelk kokvilnas cimdiņus (var nopirkt aptiekās).
Labāku efektu var iegūt, ja masku tur vis-maz 2–3 stundas vai pat visu nakti. Ja gri-bas ātrāku efektu, var uzvilkt plēves cimdi-ņus, tiem virsū dūraiņus vai rokas aptīt ar šalli. Šādā gadījumā masku notur aptuveni 20 minūtes, pēc tam rokas noskalo ar siltu ūdeni un ieziež ar barojošu roku krēmu.
Der zināt!
- Bieži vien sausas, elastību zaudējušas ādas galvenais cēlonis ir organisma atūdeņošanās. Tāpēc vajadzētu dienā izdzert vismaz 2 litrus ūdens, bet tveicīgā laikā – vēl vairāk.
- Uzturā jālieto sviests, zivis, burkānu sula, saldais un skābais krējums. Brokastu maizes rikai vai grauzdiņam var uzpilināt olīveļļu.
- Lai pasargātu rokas, pirms dārza darbiem vēlams tās ieziest ar aizsargkrēmu.
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