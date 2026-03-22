Recepte noderēs, ja kārojas ko saldu, bet nav vēlmes darboties ar cepeškrāsni.
astāvdaļas
- 200 g cepumu ("Selga"vai kādi citi),
- 400 ml saldā krējuma,
- 250 g zefīra (vaniļas, krējuma, bet var arī kādu citu garšu),
- svaigas ogas,
- piparmētru lapiņas
Pagatavošana
Zefīru sagriež gabaliņos. Saputo saldo krējumu un tajā iejauc zefīra gabaliņus. Ar cepumiem izklāj kūkas pamatni. Ja cepumi apaļi, tos tā arī kārto – aplī.
Liek uz pirmās kārtas putukrējuma/zefīra masu, uzber ogas. Liek nākamo cepumu kārtu, pārklāj ar putukrējuma/zefīra masu, ogām.
Tā turpina, veidojot, piemēram, piramīdu – katru kārtu mazliet mazāku par iepriekšējo.
Uz pāris stundām ieliek ledusskapī. Dekorē ar piparmētru lapiņām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem