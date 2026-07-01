Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un vallošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies-ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
28. jūlijs – Iņ Ūdens Trusis (Koks) māk saraudināt ikvienu. Tas žēlo jebkuru samīto puķīti un sabraukto putniņu. Ja redzi vardarbību, nepaej garām, palīdzi, vairo labo!
29. jūlijs – Jan Koka Pūķis (Zeme) ceļ pāri ierastajām robežām un liek uz pasauli paraudzīties redzīgām acīm. Ja ļausies sapņu lidojumam, vari piedzīvot īstus brīnumus.
30. jūlijs – Iņ Koka Čūska (Uguns) gatava jaunai, skaistai dzīvei. Met veco ādu nost, dzīve tik strauji mainās, laiks atjaunot gan garderobi, gan iestrēgušās attiecības
31. jūlijs – Jan Uguns Zirgs (Uguns) spridzina un ielīksmo. Lai brīnišķīga diena un ugunīgs svētku vakars! Izraujies brīvībā un svini dzīvi!
1. augusts – Iņ Uguns Kaza (Zeme) vienmēr gatava neaizmirstamam saviesīgam pasākumam. Tiecies ar draugiem, lai sprēgā jautrība un humors, lai ir, ko atcerēties vēl ilgi.
2. augusts – Jan Zemes Pērtiķis (Metāls) piebremzē ar jebkuriem jauninājumiem, lai šodien viss pa vecam, lai lietas virzās pa labi zināmām iemītām takām.
3. augusts – Iņ Zemes Gailis (Metāls) radoši meklē jaunus attīstības scenārijus. Nesmādē arī konservatīvas lietas, labi celt gaismā aizmirstus sīkumus, uzspodrināt tos un veiksmīgi pārdot.
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