Zinātnes ļaudis kopš laika aizvien uzstājīgāk atkārto: cilvēce nav mūžīga, jo mūžīga nav pati planēta Zeme, uz kuras tā mīt, un mūžīga nav pat Saule. Tāpēc vienīgā iespēja, kā cilvēku suga varētu sevi saglabāt, būs prasme radīt tādas tehnoloģijas, ar kuru palīdzību varētu pamazām pārcelties uz citām planētām, varbūt pat uz pilnībā citām zvaigžņu sistēmām. Pagaidām tā vēl ir fantastika, taču piebildīsim – tā ir visnotaļ zinātniski pamatota fantastika.

Vjačeslavs Turiševs ir krievu izcelsmes astrofiziķis, kurš jau drīz pēc Maskavas Valsts universitātes Fizikas fakultātes absolvēšanas aizbrauca uz ASV un tagad jau vismaz 25 gadus ir Kalifornijas Tehnoloģiju institūta NASA reaktīvās kustības laboratorijas vadošais zinātniskais līdzstrādnieks, arī Losandželosas universitātes profesors. Viņš piedalījies vairākos ļoti nopietnos, nozīmīgos kosmiskajos projektos un pats savām acīm redzējis daudz tāda, ko vienkāršajiem cilvēkiem, visticamāk, nekad dzīvē nesanāks redzēt. Bet galvenais šķiet tas, ka šīs absolūti eksaktās ievirzes zinātnieks labprāt runā arī par tā dēvēto citplanētiešu jautājumu, pat visnotaļ nopietnā toņkārtā norādot, kā un kādā veidā, viņaprāt, vajadzētu Visumā meklēt saprātīgas dzīvības formas, kuras tur pilnībā noteikti esot.

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