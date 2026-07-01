Kāpēc tiek celts EURIBOR? Kam šī nauda no paaugstinātās EURIBOR likmes paliek – banku peļņai, valsts vai Eiropas Savienības budžetam? Ja likmes ceļ, lai mazinātu jaunu kredītu ņemšanu, kāpēc jācieš tiem, kas jau aizņēmušies sen un cītīgi maksā? Tas ir netaisnīgi. Jautā Igors S.

Latvijas Bankas ekonomists Miks Tomass Hižņikovs skaidro – EURIBOR pieaug tāpēc, ka nauda ekonomikā kļūst dārgāka un Eiropas Centrālā banka (ECB) ar procentu likmēm cenšas atjaunot cenu stabilitāti. EURIBOR neceļ kāds konkrēts lēmums vai persona – tas aug, jo mainās apstākļi naudas tirgū.

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