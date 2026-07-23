Kādam pie durvīm pieklauvēs pagātnes notikumi, kādam jāpārvētē attiecībub jautājumi, bet kādam beidzot jādodas atvaļinājumā.
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Līdz jūlija beigām uzmanības centrā būs mājas, ģimene un emocionālā drošība. Var atgriezties jautājumi, kurus agrāk neizdevās līdz galam atrisināt, tādēļ nesteidzieties izdarīt secinājumus. Ieklausieties ne tikai teiktajā, bet arī tajā, kas paliek nepateikts. Saturns jūsu zīmē mudinās uzņemties lielāku atbildību, tomēr tas nenozīmē, ka viss jāpaveic vienatnē. Jūsu prāts būs aktīvs, radīsies jaunas idejas un vēlme ātri rīkoties, taču pārsteidzīgi vārdi var izraisīt nevajadzīgus strīdus. Vairāk laika veltiet ikdienas kārtībai, veselībai un praktiskiem darbiem.
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Rūpīgāk ieklausieties savās domās un izvērtējiet vārdus, kurus sakāt citiem. Var atgriezties kāda sena saruna, neatbildēta ziņa vai jautājums, kas ilgāku laiku nav devis mieru. Nesteidzieties pieņemt dzirdēto par neapstrīdamu patiesību. Īpaša nozīme būs mīlestībai, radošumam un attiecībām ar bērniem. Venera palīdzēs pamanīt skaistumu vienkāršās lietās, taču reizē mudinās būt izvēlīgākiem un nepiekrist attiecībām, kurās trūkst patiesas uzmanības. Finanšu jomā iespējami negaidīti tēriņi vai jaunas peļņas idejas. Neļaujiet steigai noteikt jūsu izvēles.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Marss jūsu zīmē līdz mēneša beigām dos daudz enerģijas, drosmes un vēlmes rīkoties, taču reizēm padarīs jūs arī nepacietīgus. Varat uzsākt vairākas lietas vienlaikus un tikai vēlāk saprast, ka visām nepietiek laika. Finanšu jautājumos iespējama atgriešanās pie agrākiem plāniem, neapmaksātiem rēķiniem vai sarunām par atalgojumu. Pirms lielākiem pirkumiem neļaujiet emocijām aizstāt aprēķinus. Mājās var rasties vēlme ieviest kārtību, kaut ko uzlabot. Lielākā uzvara būs spēja neizšķiest enerģiju strīdos, kuriem nav patiesa mērķa.
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Šis ir personiski nozīmīgs laiks, jo Saule un retrogrādais Merkurs jūsu zīmē mudinās pārskatīt gan savu tēlu, gan pēdējā laikā pieņemtos lēmumus. Pagātne var atgādināt par sevi ar neatrisinātām sarunām, veciem solījumiem vai cilvēkiem, kuru klātbūtne jūs joprojām emocionāli ietekmē. Neuzskatiet atgriešanos pie iepriekšējā par soli atpakaļ – šoreiz jums ir iespēja ieraudzīt to, ko agrāk nepamanījāt. Finanšu jomā var pavērties izaugsmes iespējas. Jūlija pēdējā nedēļā rūpīgi izvēlieties vārdus un nepārņemiet citu cilvēku noskaņojumu.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Jupiters jūsu zīmē atklās jaunu izaugsmes posmu, kas pakāpeniski vairos optimismu, pašapziņu un vēlmi atkal noticēt saviem spēkiem. Tomēr būs nepieciešams laiks klusumam un sevis sakārtošanai. Dažas ieceres vispirms jāizauklē, pirms tās var parādīt pasaulei. Atgriezties var pagātnes atmiņas, neatrisinātas emocijas vai nogurums, kuru agrāk centāties ignorēt. Draugu un domubiedru lokā valdīs aktivitāte, taču iespējamas arī asas viedokļu sadursmes. Šis ir sākums pārmaiņām, kuras kļūs noturīgas, ja balstīsiet tās patiesā pašvērtībā.
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Venera jūsu zīmē palīdzēs atgūt pašapziņu, pievilcību un vēlmi vairāk rūpēties par sevi. Vairs negribēsiet samierināties ar neskaidriem solījumiem vai cilvēkiem, kuru vārdi nesakrīt ar rīcību. Draugu lokā var atgriezties kāds cilvēks no pagātnes vai arī būs jāpārskata kopīgs plāns. Nesteidzieties izlemt, vai šai saiknei jādod vēl viena iespēja – vispirms novērojiet, kas patiešām ir mainījies. Profesionālajā dzīvē enerģijas būs daudz, tomēr steiga var radīt konfliktus ar autoritātēm. Svarīgākās atbildes atradīsiet, paliekot uzticīgi savām vērtībām.
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Uzmanības centrā būs profesionālā dzīve, reputācija un ilgtermiņa mērķi. Var nākties atgriezties pie kāda agrāka darba, pārrunāt pienākumus vai labot to, kas sākotnēji nav līdz galam izdevies. Neuztveriet aizkavēšanos kā neveiksmi, jo tā var palīdzēt izvairīties no daudz lielākām kļūdām. Attiecībās būs nepieciešama brieduma un atbildības sajūta. Saturns parādīs, kur saikne balstās uz savstarpēju cieņu un kur viens cilvēks nes pārāk lielu slodzi. Vienlaikus var rasties vēlme doties ceļā, mācīties vai paplašināt redzesloku, tomēr plānus rūpīgi pārbaudiet.
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
Šis laika posms mudinās pārvērtēt savus uzskatus, nākotnes ieceres un to, kam jūs patiesībā ticat. Var atgriezties doma par ceļojumu, mācībām vai projektu, kas agrāk tika atlikts. Pirms rīkoties, pārbaudiet dokumentus, termiņus un vienošanās, jo līdz jūlija beigām iespējamas izmaiņas vai pārpratumi. Profesionālajā jomā pavērsies plašākas iespējas, tomēr neuzņemieties vairāk, nekā iespējams kvalitatīvi paveikt. Kopīgo finanšu un intīmo attiecību jomā emocijas var kļūt asas, tādēļ izvairieties no manipulācijām un cīņas par kontroli.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
Līdz jūlija beigām uzmanība būs vērsta uz uzticēšanos, kopīgajiem resursiem un emocionāli dziļām saiknēm. Var atgriezties agrāki finanšu jautājumi, parādi vai sarunas par īpašuma sadali. Nesteidzieties piekrist piedāvājumiem, kamēr neesat pārbaudījuši visas detaļas. Partnerattiecībās valdīs daudz enerģijas, tomēr arī strīdi var uzliesmot ātrāk nekā parasti. Darbā labvēlīgs būs praktisks, rūpīgs un mierīgs ritms. Jūlija beigās jūs sapratīsiet, no kā jāatbrīvojas, lai nākamajā posmā varētu virzīties uz priekšu vieglāk.
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Attiecībās var atgriezties veci pārpratumi, nepateikti vārdi vai jautājumi par kopīgiem nākotnes plāniem. Šis nav labākais brīdis, lai spiestu otru cilvēku nekavējoties sniegt galīgo atbildi. Paturiet prātā, ka arī jūsu pašu viedoklis vēl var mainīties. Ikdienā darba būs daudz, un vēlme visu kontrolēt var palielināt nogurumu. Sakārtojiet pienākumus pēc svarīguma un neuzņemieties glābt situācijas, kuras citiem jārisina pašiem. Finanšu jomā iespējama stabilizēšanās vai atbalsts no kopīgiem resursiem.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Līdz jūlija beigām jūs arvien skaidrāk sajutīsiet, ka vecais dzīvesveids vairs neatbilst tam, par ko kļūstat. Ikdienas un darba jautājumos var nākties pārskatīt grafiku, labot agrāk paveikto vai atgriezties pie veselības paradumiem, kuri reiz deva labus rezultātus. Neprasiet no sevis tūlītēju pilnību – svarīgāka būs konsekvence. Mīlestībā un radošajā dzīvē gaidāma kustība, azarts un negaidīti pavērsieni. Jūlija beigās izvēlieties cilvēkus, kuru klātbūtnē varat būt patiesi, nevis tos, kuru dēļ jāspēlē sveša loma.
Zivis, 19. februāris–20. marts
Jums nepieciešams vairāk prieka un sirsnīgas pašizpausmes. Var atgriezties sena simpātija, nepabeigts radošais darbs vai vēlme īstenot sapni, kuru agrāk atlikāt praktisku iemeslu dēļ. Tomēr pārbaudiet, vai tas, pēc kā ilgojaties, joprojām atbilst jūsu tagadējām vajadzībām. Mājās iespējama rosība, pārkārtošanās vai saspringtas sarunas ar tuviniekiem. Finanšu jautājumos saglabājiet disciplīnu. Emocionālo līdzsvaru atjaunos vienkārša ikdienas kārtība, kvalitatīva atpūta un cilvēki, kuru tuvumā nav jāslēpj savas patiesās sajūtas.
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