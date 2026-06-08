Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Ziedu dienā (8.06.) ravē, vāc sezonas ārstniecības augus. Apgriež agri ziedošos košumkrūmus. Pļauj nātres un tauksaknes. Gatavo raudzējumus augu mēslošanai.
- Lapu dienās (9., 10., 11.06.) sēj skābenes un lapu pētersīļus rudens ražai, tāpat arī dilles, baziliku un citus garšaugus un zaļumus. Sēj zālājus. Laista augus.
- Augļu dienās (11., 12.06.) sēj zirņus, pupas un sviesta pupiņas vēlākai ražai. Lasa ogas. Novāc rabarberu kātus. Konservē.
- Sakņu dienā (13.06.) sēj burkānus un bietes rudens ražai. Ravē un rušina stādījumus.
Pārdomas
Antropozofiskajā dabas skatījumā kukaiņi tiek salīdzināti ar augiem. Kukaiņa sākums oliņa, augam – sēkla, stublāja un lapu augšana pielīdzināta kāpuru augšanai un attīstībai, bet kūniņa pumpuriem, visbeidzot –ziedu plaukšana un tauriņa izšķilšanās. Sava patiesība tajā ir. Gan ziedi, gan tauriņi ir skaisti. Ja runa ir par tauriņiem, tad katra suga ir piemērojusies savam saimniekaugam. Ne visiem augiem, uz kuriem attīstās krāšņi tauriņi, ir skaisti ziedi. Nātres, skābenes un zirgskābenes neviens par ziediem neslavē, taču kādus skaistus tauriņus tās izauklē un izbaro to bērnus – kāpurus. Dažādi raibeņi un zeltainīši. Citi tauriņi izdzīvo un izaudzē bērnus, pateicoties stiebrzālēm un čemurziežiem. Pasaudzējot un nepārveidojot kādu pļavas stūrīti vai šķietamu nezāļu puduri, tiks saglabāta mājvieta arī tauriņiem. Šiem kukaiņiem raksturīga pilnīga pārvēršanās, kā teikts iepriekš minētajā mīklā. Tiem ir sava vieta dabas saimniecībā gan kā apputeksnētājiem, gan arī kā putnu barībai. Arī pašā kukaiņu valstībā mēdz cits citu apēst. Tauriņi un to kāpuri mēdz būt barība citām kukaiņu sugām. Tā ir dabīga līdzsvara uzturēšana, kas neļauj kādai sugai pārmērīgi savairoties. Taču insekticīdu lietošana var šo līdzsvaru izjaukt.
Jūnijs
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