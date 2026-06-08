Vecumdienas suņiem tāpat kā cilvēkiem bieži nāk ar dažādām veselības problēmām, kustību ierobežojumiem un nepieciešamību pielāgot ikdienu jaunajām vajadzībām. Taču novecošana nenozīmē, ka suns vairs nevar baudīt pilnvērtīgu un priecīgu dzīvi. Konsultē veterinārās klīnikas Veile"veterinārārste Māra Vasiļevska.

Liela nozīme ir saimnieka uzmanī­bai, laikus veiktām veselības pār­baudēm, piemērotam uzturam un videi, kas palīdz dzīvniekam justies dro­ši un komfortabli. Rīgas veterinārās klīnikas Veile veteri­nārārste Māra Vasiļevska uzsver, ka vete­rinārārsta uzdevums ir sniegt medicīnis­ko aprūpi un atbalstu mājdzīvniekiem senioriem, lai saglabātu viņu dzīves kva­litāti, kā arī palīdzēt un izglītot saimnie­kus par pareizu gados vecāku suņu ap­rūpi. 

Veciem suņiem bieži novēro mutes dobuma slimības, sirds problēmas, aknu darbības traucējumus, locītavu iekaisu­mus un onkoloģiskas slimības. Ar vecu­mu var pasliktināties arī imunitāte, dzir­de un redze, saasināties alerģijas, kā arī rasties urīna vai fekāliju nesaturēšana.

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