Drīzumā iepirkšanās tādās platformās ārpus Eiropas Savienības (ES) kā AliExpress, Shein, Temu vai eBay prasīs rūpīgāku tēriņu plānošanu. Sākot no 2026. gada 1. jūlija, stāsies spēkā jauni noteikumi, kas atceļ līdzšinējo atbrīvojumu no muitas nodokļa sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro. Turpmāk papildu izmaksas būs jārēķina pat par vislētākajiem pirkumiem.

Kā darbosies jaunais 3 eiro muitas nodoklis

Lai sūtījumu atmuitošana noritētu ātrāk, no 1. jūlija tiks piemērota vienkāršota aprēķina metode. Proti, papildus pievienotās vērtības nodoklim (PVN) par katru preču pozīciju sūtījumā būs jāmaksā fiksēts muitas nodoklis – 3 eiro.

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