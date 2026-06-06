Mangolds (arī lapu biete) ir dārzenis, kuru ēdienkar­tē iekļaut var daudzveidīgi. Tomēr tikai tagad tas pa­mazām iekaro savu vietu virtuvē. Saimniecības "Absolūts ēd" saimniece Ilze Lipska, kas lapu bieti audzē jau desmit gadu, stāsta, ka to var izmantot visās receptēs, kur paredzē­ti spināti. Abi dārzeņi ir ļoti līdzīgi – gatavojot kļūst mīksti un iederas sāļos pīrāgos, kā arī zupās, pastās, omletēs, sautējumos un smūtijos.

Sastāvdaļas

  • 800 g mangolda
  • 5 anšovi eļļā
  • 1 ķiploka daiviņa

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