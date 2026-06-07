Kā vasarā kopt pēdas un apavus, lai neveidotos slikts aromāts? Jautā Aija D.

Vasarā īpaši svarīga pēdu kopšana, jo siltums veicina svīšanu un nepatīkama aromāta veidošanos. Pēdu veselība sākas ar vienkāršām lietām: higiēnu, rūpīgu nosusināšanu pēc mazgāšanas un piemērotu apavu, zeķu izvēli, skaidro Apotheka sertificētā farmaceite Laila Zālīte.

Pēdu veselībai

Kāju svīšana ir normāls process, taču, ja tā sagādā diskomfortu, tas var liecināt, ka kaut kas nav kārtībā. Vispirms ieteicams biežāk pamainīt apavus. “Ja kājas svīst neatkarīgi no apaviem – pat izvēloties elpojošākus, iespējams, cilvēkam ir hiperhidroze jeb pastiprināta svīšana. Tādā gadījumā ieteicams ar šo problēmu vērsties pie speciālista,” mudina farmaceite.

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