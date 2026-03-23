13. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Sakņu dienā (24.03.) apstrādā augsni. Rušina augsnes virskārtu ziemas ķiploku un sīpolpuķu stādījumos. Stāda kokus. Sēj redīsus, melnsaknes, pastinakus.
- Ziedu dienās (25., 26.03.) sēj, piķē un pārstāda vasaras puķes dēstiem. Stāda atraitnītes.
- Lapu dienās (27., 28.03.) sēj zāli. Stāda kokus un krūmus. Sēj salātus, dilles, sīpolus lokiem. Laista un mēslo telpaugus.
- Augļu dienā (29.03.) sēj, piķē un pārstāda tomātu, paprikas, fizāļu, baklažānu, mēnešzemeņu un citu augļaugu dēstus. Stāda augļu kokus.
Pārdomas
Grūti iepriekš paredzēt, kādi būs laika apstākļi marta beigās. Taču pavasaris ir klāt ar tikai tajā darāmiem darbiem. It kā nevajag neko sasteigt, bet kavēties arī lāgā negribas. Ziemas pelēcību gribas pēc iespējas ātrāk nopucēt. Grābt, rušināt, novākt visu lieko, neglīto. Ja ir silts un sauss, kāpēc ne? Tomēr laika apstākļu prognozēm jāseko, lai par agru neatsegtu rozes un citus aukstuma jutīgos augus. Tā gadās, ka ziema pagājusi veiksmīgi, bet, pavasara salnās lolojums par agru atsegts, bīstami apsalst. Marta beigās vēl ir par agru objektīvi novērtēt dārza stāvokli. Uzpost apkārtni gan vajag. Šis agrā pavasara laiks ir piemērots zālienu sakārtošanai, mēslošanai, kaļķošanai, zelmeņa piesējai. Arī cīņai ar sūnām, kas tajā saviesušās. Dārzkopības veikalos tiek piedāvāti dažādi līdzekļi. Šajā laikā augsne vēl ir mitra un tie labi iedarbosies. Lietot tos vai ne, tā ir zāliena kopēja izvēle. Dabiskā vidē sūnām ir sava vieta un uzdevumi.
Māras dienā (25.03.) jāvēro laikapstākļi. Ja rīts dzestrs un augsne apsarmojusi, tad tā tas var turpināties vēl 40 dienas. Gaidāms vēss pavasaris.
