Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs trešdien paziņoja, ka ANO Ģenerālās asamblejas laikā septembrī atzīs Palestīnas valsti.

Ar šo paziņojumu viņš pievienojies Francijas prezidentam Emanuelam Makronam un Apvienotās Karalistes premjerministram Kīram Stārmeram, kuri pēdējā laikā arī ir runājuši par šo jautājumu. Izraēla, kas saskaras ar aizvien asāku kritiku par humāno krīzi Gazas joslā, nosodījusi Otavas lēmumu kā teroristiskā grupējuma "Hamās" atalgošanu par tā iebrukumu Izraēlā 2023. gada 7. oktobrī un sarīkoto slaktiņu.

Pamato atzīšanas nepieciešamību

Kārnijs uzsvēra, ka atzīšana būs atkarīga no "Palestīniešu pašpārvaldes apņemšanās veikt nepieciešamās reformas", tostarp nākamgad sarīkojot vēlēšanas, kurās nedrīkst piedalīties "Hamās", apkarojot korupciju, kā arī gādājot par Palestīnas demilitarizāciju. Otava iepriekš ilgstoši ir uzturējusi pozīciju, ka Palestīnu atzīs tikai tad, kad Tuvajos Austrumos tiks panākts palestīniešu un Izraēlas miers. Pēdējā laika notikumi tomēr likuši šo nostāju mainīt. Starp iemesliem Kārnijs pieminēja badu Gazas joslā, ebreju kolonistu apmetņu būvēšanu okupētajā Jordānas Rietumkrastā, Izraēlas Kneseta balsojumu, kurā pausts atbalsts Rietumkrasta aneksijai, kā arī "Hamās" radītos draudus Izraēlai. "Cilvēku ciešanas Gazā ir neizturamas," Kārnijs norādīja reportieriem, piebilstot, ka situācija šajā palestīniešu teritorijā tikai pasliktinās.

Politiskais spiediens uz Kārniju pieauga pēc tam, kad par Palestīnas atzīšanu bija pavēstījis Makrons un piesardzīgākā formā arī Stārmers.

Jāpiebilst, ka gandrīz 200 bijušo Kanādas diplomātu otrdien parakstītā vēstulē aicināja Kārniju atzīt Palestīnu.

Kanādas premjera lēmumu toties nosodījusi Izraēla, nosaucot to par teroristu atalgošanu. "Kanādas valdības nostājas maiņa šobrīd nozīmē "Hamās" atalgošanu un kaitē centieniem panākt uguns pārkāpšanu Gazā" un ķīlnieku atbrīvošanu, platformā "X" paziņoja Izraēlas Ārlietu ministrija. Pret valsts nostājas maiņu iebilduši arī Kanādā opozīcijā esošie konservatīvie. "Palestīnas valsts atzīšana pēc 7. oktobrī teroristu pastrādātajām zvērībām raida nepareizu signālu pasaulei," paziņoja Kanādas konservatīvie. Kārnija paziņojumu komentējis arī ASV prezidents Donalds Tramps, liekot saprast, ka šāda Otavas nostājas maiņa varētu "apgrūtināt tirdzniecības vienošanās panākšanu". Tramps iepriekš bija solījis Kanādai noteikt paaugstinātus tarifus, ja līdz 1. augustam neizdosies panākt vienošanos par tirdzniecību.

Stārmers izvirza nosacījumus

Dienu pirms Kārnija paziņojuma par Palestīnas valsts atzīšanu runāja arī britu premjers Stārmers, kurš pavēstīja, ka Londona šādu soli spers, ja Izraēla nepiekritīs pamieram Gazas joslā. Tāpat Izraēlai esot jāuzlabo humānā situācija Gazā, jānoraida plāni par Rietumkrasta aneksiju un jāapņemas virzīties uz divu valstu risinājumu, kas Izraēlai līdzās paredz arī Palestīnas valsti. Līdzīgi kā Kanāda arī Apvienotā Karaliste iepriekš ir iestājusies par Palestīnas valsts atzīšanu, kas notiktu plašāka miera procesa ietvaros. Pēc Makrona pagājušās nedēļas paziņojuma par gatavību atzīt Palestīnu arī uz Stārmeru pieauga spiediens rīkoties līdzīgi. Pagājušajā nedēļā vairāk nekā trešā daļa britu parlamenta – 220 deputāti – aicināja premjeru atzīt Palestīnas valsti. Tikmēr aptuveni 40 Lordu palātas locekļi pauduši iebildumus pret Palestīnas atzīšanu, norādot, ka tā pašlaik neatbilst valsts kritērijiem. Vēstulē ģenerālprokuroram viņi pauda, ka Palestīnai nav skaidri noteiktu robežu, kā arī vienotas funkcionējošas valdības. Rietumkrastā pie varas esošā partija "Fatah" "gadu desmitiem nav rīkojusi vēlēšanas", bet Gazā valdošais grupējums "Hamās" ir "teroristiska organizācija", norādīja Palestīnas atzīšanas kritiķi.

Lai arī Stārmers ir izvirzījis nosacījumus, kas Izraēlai jāizpilda, lai atzīšana nenotiktu, maz ticams, ka Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu valdība tiem piekritīs. Apskatnieki vairāku rietumvalstu līderu paziņojumus par Palestīnas atzīšanu vērtē kā drīzāk simbolisku soli, ar kura palīdzību izdarīt spiedienu uz Izraēlu, lai pamudinātu to vienoties par uguns pārtraukšanu. Šie paziņojumi ir domāti "galvenokārt Izraēlas valdībai, lai parādītu neapmierinātību ar Izraēlas valdības rīcību ne tikai Gazas joslā, bet arī kolonistu ekstrēmistiem doto rīcības brīvību Rietumkrastā", laikrakstam "Times of Israel" norādīja Izraēlas bijušais vēstnieks Beļģijā Emanuels Našhons.

Līdz šim neviena lielā septiņnieka jeb G7 valsts Palestīnu atzinusi nav.

Ja to izdarīs Apvienotā Karaliste, Francija un Kanāda, tad jau trīs pasaules vadošās industriāli attīstītās valstis būs izšķīrušās par šādu soli. No ANO Drošības padomes pastāvīgajām dalībvalstīm Palestīnu ir atzinusi Krievija un Ķīna. Ja to atzīs arī Apvienotā Karaliste un Francija, tad šīs institūcijas ietvaros tikai Savienotās Valstis, kas ir nozīmīgas Izraēlas sabiedrotās, nebūs atzinušas Palestīnu. Jāpiebilst, ka pērn no Eiropas valstīm Palestīnu atzina Īrija, Norvēģija, Slovēnija un Spānija.

ASV atbalsta Izraēlu

Lai arī diplomātiskais spiediens uz Izraēlu pieaug, bez ASV līdzdalības būs grūti panākt miera procesu, kurā izdotos vienoties par divu valstu risinājumu, vērtē raidorganizācija BBC. Trampa administrācija līdz šim ir aktīvi atbalstījusi Izraēlu un noraidījusi rosinājumus atzīt Palestīnu. "Kā jau prezidents ir teicis, viņš atalgotu "Hamās", ja atzītu Palestīnas valsti," paziņojis Baltā nama pārstāvis. Tramps tomēr publiski ir atzinis, ka Gazas joslā ir vērojams bads, tā noraidot Netanjahu apgalvojumus par pretējo. ASV prezidents šonedēļ arī paziņoja, ka kopā ar Eiropas valstīm grasās Gazas joslā izveidot pārtikas centrus. Televīzijā var redzēt, ka "tie bērni ir ļoti izsalkuši", reportieriem sacīja Tramps.

Pašlaik no 193 ANO dalībvalstīm 147 ir atzinušas Palestīnas valstiskumu. Neviena no Baltijas valstīm Palestīnu atzinusi nav. Pašlaik Palestīnai ANO ir novērotājvalsts statuss, bet balsstiesību tai nav. Palestīniešu pašpārvalde, kurā vadošā loma ir "Fatah", ar ierobežotām pilnvarām kontrolē Rietumkrastu, bet "Hamās" ir pie varas Gazas joslā. Nevienā no šīm teritorijām kopš 2006. gada nav notikušas vēlēšanas.