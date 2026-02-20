Pilnībā pretēji iepriekš paustajām mēreni histēriskajām prognozēm par tropisko džungļu degradāciju klimata antropogēnisko izmaiņu rezultātā pētnieki secinājuši, ka patiesībā tur koki neticami strauji palielinājuši gan savus izmērus, gan kopējo biomasu. Turklāt tas skarot gan lielos, gan mazos kokus.

Labi zināms, ka bioloģiskā daudzveidība kritiski atkarīga no klimata apstākļiem: tur, kur ir auksts, sugu ir maz, savukārt tur, kur valda siltums un mitrums, to ir daudz. Un tāpēc, piemēram, Kostarikā, kuras izmērs ir aptuveni 51 tūkstotis kvadrātkilometru, ir vairāk bioloģisko sugu nekā milzīgajā Krievijā (aptuveni 17 miljoni kvadrātkilometru). Šā iemesla dēļ pētnieki pauž nopietnas bažas par tropu un ekvatoriālo zonu bioloģiskās daudzveidības izredzēm, jo tieši tur mīt nospiedoši lielākais daudzums sugu, savukārt mērenajā klimatā un virzienā uz ziemeļiem to ir pat ļoti maz.

Burtiski vēl tikai aizvadītajā gadā kādā no pētījumiem bija bažīgi apgalvots, ka globālā sasilšana izraisīs džungļu zonas pārkaršanu un postoša sausuma iestāšanos, un vismaz puses tropisko mežu kolapsa iestāšanos prognozēja jau aptuveni gadsimta vidusdaļā. Lai gan zināms, ka vairāki pētnieki patiesībā jau pagājušā gadsimta 80. gados pareģoja gluži pretējo: tieši antropoloģisko oglekļa izmešu un sasilšanas iespaidā planētas biosfēra piedzīvos gluži reālu uzplaukumu. Laikam nav grūti iedomāties, kā jau toreiz pastāvošā “zaļā terora” apstākļos klājās šiem drosminiekiem...

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē