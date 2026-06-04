Iznācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž varat lasīt daudzu labus un pārbaudītus padomus.
Dārzā gribas baudīt mieru un sakoptu vidi, taču nereti šo idilli izjauc apkārtnes kaķu ciemošanās. Īpaši pavasarī un vasaras sākumā, kad augsne dobēs irdena un augi vēl nav sakuplojuši, kaķi tajās labprāt guļ vai ierīko savas tualetes. Ir grūti pilnībā liegt kaķiem ienākt teritorijā, taču ar dažiem paņēmieniem iespējams panākt, ka dārzs tiem šķiet mazāk pievilcīgs. Ko darīt, lai dārzs necieš no kaķu nedarbiem, lasi jaunākajā žurnāla Praktiskais Latvietis numurā!
Vēl jaunākajā numurā lasi:
- Atvieglojumi cilvēkiem ar invaliditāti
- Pirkumi Ķīnas e-veikalos kļūs dārgāki
- Vai mājlopus un mājputnus ļauts turēt pilsētās un ciemos
- Kaitēkļi dārzā – ierobežo tos bioloģiski!
- Pūst kabači - kā tiem trūkst
- Uzsaki īres līgumu grauzējiem!
- Galdā rabarberi – 5 receptes
- Mājās gatavoti nageti
- Kā mazināt insulīna rezistenci
Šīs nedēļas "Praktiskais Latvietis" preses tirdzniecības vietās nopērkams līdz 8. jūnijam.
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