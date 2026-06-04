Vai likumdošana ļauj pilsētā turēt mājlopus? Jautā Artis L.

Ierasti ar lauksaimniecību un lopkopību nodarbojas ārpus apdzīvotām vietām, taču domu par lauksaimniecības dzīvnieku – vistu, trušu vai pat cūku – turēšanu svaigas pārti-kas ieguvei vai vienkārši prieka pēc var apsvērt arī pilsētā dzīvojošie. 

Tomēr mājlopu uzturēšana ir stingri regulēta. Pirms lopiņu iegādes svarīgi zināt noteiktās prasības un to, kur šāda iecere vispār ir atļauta.

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