Klāt siltais laiks, un līdz ar to pieaug prasība ikdienā patērēt vairāk šķidruma. Ķermenis daļu tā sastāvā esošā ūdens izsvīst un pieprasa to atgriezt, par to signalizējot ar slāpēm, – cilvēks lūkojas pēc kā dzerama

Dažiem slāpju veldzēšanai vien­mēr līdzi pudele ar ūdeni, daži izvēlas limonādi vai kādu citu saldinātu dzērienu. Un gadās pat tādi, kas slāpju remdēšanai nesmādē... enerģijas dzērienus. Par to, kāda izvē­le būtu tā vēlamākā, stāsta diētas ārsts Atis Tupiņš.

Izsvīstais jāuzņem atpakaļ

“Ja cilvēks Sahāras tuksnesī mirst slāpēs, bet viņam pieejamas tikai pu­deles ar kolu, spraitu, fantu, tad, protams, nav ko cimperlēties, sakot – es tādus nedzeru. Lai glābtu ķermeni no atūdeņošanās, var iedzert arī ko tādu, jo izejošā ūdens deva jākompensē ar ienākošo, pretējā gadījumā ātri vien var aiziet pie Pētera. Skaidrojums tam pavisam vienkāršs – apmēram 70–75% cilvēka ķermeņa veido ūdens, tas piedalās visos organismā notie­košajos procesos. Līdz ar to pārmē­rīgs šķidruma zudums traucē tā pa­matfunkcijas – šūnu apgādi ar ūdeni, vielmaiņu, termoregulāciju u. c. Tā­pēc, ņemot vērā, ka ķermenis ūdeni zaudē nepārtraukti svīstot, izelpojot, urinējot, dienā kopā 2,5–3 litrus pat tad, ja neizplūst sviedros fizisko ak­tivitāšu vai pirtošanās laikā, šis dau­dzums jāuzņem atpakaļ,” skaidro diē­tas ārsts.

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