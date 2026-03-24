Kā ierasts, arī šonedēļ daudz dažādu interesantu kultūras notikumu, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
No 23. līdz 27. martam Kurzemespašvaldībās jau trešo gadu notiek pavasara lielākais pieaugušo izglītības pasākums Pieaugušo izglītības dienas Kurzemē. Tās ir piecas piesātinātas dienas, kurās kurzemnieki un arī citu Latvijas novadu iedzīvotāji klātienes vai tiešsaistes pasākumos varēs iepazīt pieaugušo izglītības daudzveidību, kā arī apgūt jaunas zināšanas un prasmes personīgai un profesionālajai izaugsmei. Attālināti pieejami tādi semināri kā Pavasara darbi dārzā, Mākslīgais intelektsun citi noderīgi rīki manā mājā un dārzā, Dokumentu noformēšana un e-paraksts u.c. Vairāk informācijas un pieteikšanās: ej.uz/pidk2026.
24. martā 18:00 Rīgas Svētā Pētera baznīcā klaviermūzikas koncerts, kurā skanēs Rietumeiropas komponistu mūzika, bet 26. martā 18:00 koncerts Atceroties Bēthovena dienu, tiks atskaņoti Bēthovena skaņdarbi vijoles un klavieru izpildījumā. Ieeja bez maksas.
26. martā 19:00 Kalnu kultūras namā Saldus novadā Nacionālo bruņoto spēku orķestra koncerts. Ieeja bez maksas.
26.–29. martā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks starptautiskā būvniecības industrijas izstāde Māja I 2026. Ieejas maksa 10 eiro.
28. martā 11:00 Nacionālā botāniskā dārza dabas centrā Botania Salaspilī norisināsies izzinošs pasākums Pirmie pavasara ziedi: no spurdzēm līdz sīpolpuķēm.
28. martā 11–16 Likteņdārzā Koknesē Aizkraukles novadā notiks talka un ābeļu vainagu veidošanas meistarklase. Aicināts piedalīties ikviens interesents, līdzi ņemot savus darba instrumentus.
28. martā 17:00 Madonas novada kultūras centrā dažādu pilsētu un deju stilu kolektīvu koncerts 4 kurpes. Ieeja bez maksas.
28. martā 17:00 Dobeles kultūras namā – deju kolektīvu koncerts Lai tā būda rūc!. Ieeja bez maksas.
29. martā 10–14, Ķirpēnos Auru pagastā Dobeles novadā katru svētdienu notiek Bagāžnieku tirgus ar mājražotāju labumiem un krāmu tirgus.
