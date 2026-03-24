Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad kopt, sēt un stādīt, bet kad dārzu labāk netraucēt?
24.–25.03. (līdz pusdienai). Sakņu dienas. Sēj, piķē un pārstāda sakņu seleriju. Sēj redīsus agrai ražai. Atlasa agro kartupeļu sēklu un liek diedzēties gaismā. Ja laika apstākļi piemēroti, apstrādā augsni. Sēj burkānus, sīpolus. Stāda kokus un krūmus.
25. (no pusdienas)–2 7.03 . (līdz pusdienai. Ziedu dienas. Sēj, piķē un pārstāda vasaras puķes. Apgriež ceriņus, filadelfus, hortenzijas un citus vasarā ziedošus krūmus. Ja augsne atlaidusies, stāda krāšņumaugus no konteineriem tiem paredzētajās vietās. Pārstāda ziedošos telpaugus. Galotņo un pavairo ar spraudeņiem pārzieminātās pelargonijas.
27. (no pusdienas)–28.03. Lapu dienas. Sēj, piķē un pārstāda garšaugu, salātu, puravu, rabarberu, arī dekoratīvo augu, kam krāšņs lapojums, dēstus. Laista, mitrina lapas un mēslo telpaugus, ja nepieciešams, pārstāda tos. Pārstāda dekoratīvos skujkokus, ja radusies tāda vajadzība.
29.–31.03. (līdz vakaram). Augļu dienas. Sēj, piķē un pārstāda paprikas, tomātu, baklažānu un fizāļu dēstus. Sēj stādiem gurķus, melones, arbūzus, ja paredzēts tos audzēt apkurināmās siltumnīcās. Apgriež un veic atjaunojošo griešanu ogulājiem. Labas dienas arī kūku un maizes cepšanai.
31.03. (vakarā). Sakņu diena. Sēj, piķē un pārstāda sakņu selerijas dēstus. Siltumnīcās sēj redīsus agrai ražai. Atlasa agro kartupeļu sēklu un liek diedzēties gaismā.
