Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un val-došajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša. Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
24. marts – Iņ Uguns Gailis (Metāls) ceļ gaismā tikai vislabāko. Brīnišķīga diena, lai izvēlētos dāvanu sev vai draugam, kas noteikti būs gan kvalitatīva, gan lietderīga.
25. marts – Jan Zemes Suns (Zeme) palīdz savilkt kopā nepadarīto darbu galus. Grūti gan būs izmest ārā vecas lietas, jo viņa konservatīvisms to neļauj izdarīt.
26. marts – Iņ Zemes Cūka (Ūdens) cep un vāra, jo cik var strādāt. Kā saulīte uzspīd, tā gribas ar draudzenēm pačalot, gribas jaunumus uzzināt un vienkārši atpūsties.
27. marts– Jan Metāla Žurkai (Ūdens) jaunas idejas un plāni. Viss bijušais tiek nonullēts, viss novecojušais nocirsts kā ar cirvi.
28. marts – Iņ Metāla Vērsis (Zeme) ir atsaucīgs jaunām idejām, top jauna teorija un jauni praktiskie instrumenti. Diena tehnikas atjaunināšanai, instrukciju lasīšanai.
29. marts – Jan Ūdens Tīģerim (Koks) mazliet bail, taču neies jau izrādīt. Var sanākt lēkt pasākumā gluži uz dullo. Ja sanāks – labi, ja ne, tāpat noskurināsies un žilbinoši smaidīs līdz ausīm.
30. marts – emocionālais Iņ Ūdens Trusis (Koks) jebkur atrod mazu bēdiņu, mazu problēmu, jebko pārdzīvojuma vērtu. Jo optimistiskāk raudzīsimies uz dzīvi, jo ātrāk bēdiņa pārvērtīsies priekā.
