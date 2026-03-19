Kādam jāpiebremzē ar darbiem un jāpadomā par veselību, bet kādam būs lielisks laiks garīgam darbam un emocionālā līdzsvara atjaunošanai.
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Šobrīd tavā dzīvē aktivizējas ļoti spēcīga pašidentitātes un personīgā spēka tēma. Planētu koncentrācija Zivju zīmē liek tev uz mirkli palēnināt tempu un pārdomāt, kam tu patiesībā vēlies sekot. Dažas lietas notiks aizkulisēs – procesi citiem vēl nebūs redzami, bet jau veidos tavas nākotnes pamatu. Venera un Saturns tavā zīmē liek nopietnāk izvērtēt attiecības un personīgās robežas – tu vari sajust vēlmi pārtraukt kompromisus, kad pats skaidrāk saproti, ko tu vēlies, ko ne un kur esi gatavs sākt pilnīgi no jauna.
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Šis laiks tev nesīs klusākas, bet ļoti nozīmīgas iekšējās pārmaiņas. Tu vari pārskatīt vecus uzskatus, attiecību modeļus vai pat dzīves prioritātes. Urāns tavā zīmē turpina lauzt ierastos rāmjus, bet šobrīd esošā mēneša enerģija palīdzēs tev šīs pārmaiņas integrēt mierīgāk un intuitīvāk. Draugu vai domubiedru lokā var parādīties jaunas idejas vai projekti, kas sākumā šķitīs neskaidri, bet vēlāk var kļūt ļoti vērtīgi. Dzīve tev parāda, ka stabilitāte reizēm rodas tieši caur pārmaiņām.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Darba un sabiedriskajā dzīvē šis var būt nozīmīgs periods, kad jāpieņem vairāki stratēģiski lēmumi. Aktivizēsies tava profesionālā joma, tādēļ vari sajust lielāku spiedienu no apkārtējās vides – no tevis gaidīs skaidrību, iniciatīvu vai rezultātus. Var rasties sajūta, ka informācija ir nepilnīga vai plāni mainās pēdējā brīdī. Šis ir laiks, kad tava elastība un spēja pielāgoties kļūs par lielāko priekšrocību. Mēneša gaitā tu vari saņemt piedāvājumus vai idejas, kas pavērs jaunu profesionālo virzienu.
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Jupitera klātbūtne tavā zīmē paplašinās dzīves telpu – tu vari just spēcīgāku vēlmi augt, mācīties un paplašināt savu redzesloku. Mēneša enerģija aktivizēs tavu filozofisko un/vai garīgo izpratni, tādēļ vari pievērsties zināšanām, kas palīdzēs dziļāk izprast dzīves likumsakarības. Ceļojumi, zināšanas, studijas vai jauni pasaules skatījumi var šobrīd spēlēt nozīmīgu lomu. Šis ir periods, kad tu vari atklāt sevī spējas, par kurām agrāk pat neiedomājies.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Šis laiks ved tevi cauri dziļākām emocionālām un psiholoģiskām transformācijām. Aktivizēsies tavs kopīgo resursu, saistību un iekšējo pārvērtību sektors. Var būt sarunas par finansēm, partnerības jautājumiem vai pat dziļākām uzticības tēmām attiecībās. Dažkārt var šķist, ka situācijas liek tev atteikties no kontroles, bet patiesībā tas ir process, kas palīdz kļūt brīvākam no vecām piesaistēm. Ja ļausi sev godīgi paskatīties uz savām bailēm vai šaubām, varēsi atbrīvot daudz enerģijas jaunam dzīves posmam.
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Attiecību tēma šobrīd kļūst centrālā, pat ļoti. Citi cilvēki spēcīgi ietekmēs tavas izvēles un arī emocijas. Partnerattiecībās var parādīties situācijas, kurās jāmeklē līdzsvars starp empātiju un veselīgām robežām. Šis laika periods var radīt pārpratumus vai nepieciešamību atkārtoti apspriest vecas tēmas, kas nav bijušas atrisinātas. Šajā laikā vari daudz ko saprast par savām patiesajām vajadzībām attiecībās. Ja spēsi saglabāt mieru un skaidru komunikāciju, šis periods var kļūt par nozīmīgu pagrieziena punktu.
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Ikdienas dzīvē un darba ritmā var parādīties vairāk pienākumu nekā parasti. Zivju planētu ietekme aktivizēs tavu veselības, darba un ikdienas struktūras sektoru, tādēļ vari sajust nepieciešamību sakārtot ikdienas režīmu, pienākumus un/vai darba vidi. Dažas lietas, kas agrāk šķita nenozīmīgas, tagad prasīs daudz lielāku uzmanību. Tas var būt arī labs laiks, lai uzlabotu dzīvesveidu vai pievērstos veselībai. Ja spēsi sakārtot ikdienas struktūru, tu sajutīsi lielāku stabilitāti arī emocionālajā līmenī.
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
Šis var būt viens no radošākajiem un emocionāli bagātākajiem periodiem pēdējā gada laikā. Aktivizēsies tavs radošuma, romantikas un pašizpausmes sektors. Tu vari sajust spēcīgāku vēlmi radīt, mīlēt vai vienkārši dzīvot ar lielāku intensitāti. Attiecībās var parādīties jaunas jūtas vai situācijas, kas liek paskatīties uz mīlestību citā gaismā. Tomēr svarīgi saglabāt realitātes sajūtu, jo šī enerģija reizēm var radīt ilūzijas. Ja spēsi savienot intuīciju ar skaidru skatījumu, šis laiks var kļūt ļoti iedvesmojošs.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
Šis laiks var likt daudz uzmanības veltīt mājām, ģimenei un emocionālajai drošībai. Zivju planētas aktivizēs tavu privātās dzīves sektoru, tādēļ vari sajust vēlmi vairāk laika pavadīt ar tuviniekiem vai sakārtot savu dzīves telpu. Dažiem Strēlniekiem šis periods var nest arī pārdomas par pagātni un ģimenes saknēm, saviem cilvēkiem. Ja spēsi veltīt laiku sev un savām patiesajām vajadzībām, šis periods var nest dziļāku stabilitāti un harmoniju.
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Komunikācija, informācija un jauni kontakti kļūst par nozīmīgu ikdienas tēmu. Paliks aktīvs tavs domāšanas un saziņas sektors, tādēļ vari vairāk rakstīt, mācīties vai piedalīties sarunās, kas paplašinās tavu skatījumu. Tomēr šis periods var radīt arī pārpratumus vai nepieciešamību pārskatīt iepriekš pieņemtus lēmumus. Tāpēc svarīgi rūpīgi izvērtēt informāciju un nepaļauties uz pirmo iespaidu. Šis ir labs laiks, lai pārdomātu savas idejas un sagatavotu plānus nākamajiem soļiem.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Finansiālie jautājumi un personīgā vērtības sajūta var kļūt par centrālo tēmu. Svarīgs būs tavs materiālo resursu sektors, tādēļ vari vairāk domāt par ienākumiem, investīcijām vai savu profesionālo potenciālu, vai pelni pietiekami. Pakāpeniski turpinās pārveidoties tava identitāte un dzīves virziens, arī naudas jautājumi var būt cieši saistīti ar tavu personīgo transformāciju. Ja spēsi uzticēties savām idejām un izmantot talantus, šis periods var atnest jaunas iespējas.
Zivis, 19. februāris–20. marts
Planētu koncentrācija tavā zīmē padara šo periodu īpaši nozīmīgu. Tu vari sajust spēcīgāku intuīciju, emociju dziļumu un vēlmi saprast savu patieso dzīves virzienu, kāds jautājums var īpaši izgaismoties. Tas var būt laiks, kad tu noslēdz vienu dzīves ciklu un gatavojies jaunam. Dažas situācijas var šķist neskaidras, bet tavs iekšējais kompass strādās ļoti precīzi, uzticies savai intuīcijai. Ja sekosi ieteikumam, spēsi pieņemt lēmumus, kas ilgtermiņā izrādīsies ļoti nozīmīgi.
