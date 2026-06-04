Šī nedēļas nogale ir īpaši bagāta ar dažādiem notikumiem, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
4. jūnijā 18–22 Kalnciema kvartālā Rīgā grupas JUUK un Jura Simanoviča koncerts. Ieeja bez maksas.
4. jūnijā 19:00 Brocēnu Mežaparkā muzikāls vakars – dzejkoncerts Sēd uz sliekšņa pasaciņa... par godu Aspazijas 160. jubilejai. Piedalīsies ģitārists Mārcis Auziņš un dziedātāja Beāte Zviedre. Ieeja bez maksas.
5. jūnijā 21:00 Siguldā ekspozīcijā Gaujas plostnieka stāsts pasākums Plostnieku nakts Siguldā ar folkloras kopu Putni. Būs iespēja izgatavot plostu maketus, baudīt plostnieku zupu, apskatīt ekspozīcijas. Noslēgumā baskāju dejas Andra Muižnieka (akordeons), Valtera Mača (eifonijs) un Andra Ziemeļa (tuba) muzikālajā pavadījumā. Ieeja bez maksas.
6. un 7. jūnijā 9–17 Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā norisināsies ikgadējais Tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus, kurā pulcēsies vairāk nekā 500 amata meistaru no visiem Latvijas novadiem. Piedāvājumā keramikas darinājumi, pinumi, koka priekšmeti, ādas izstrādājumi, metālkalumi, rotas, galdauti, adījumi, tamborējumi, apģērbs, dabīgā kosmētika, pirtslietas, rotaļlietas un citi meistardarbi, kā arī dažādi gardumi un pārtikas produkti. Ieeja atbilstīgi muzeja cenrādim.
6. jūnijā Valkā visas dienās garumā norisināsies bērnu un jauniešu skatuvisko tautas deju festivāls Latvju bērni danci veda ar svētku gājienu, ielu koncertiem un lielkoncertu. Vairāk vietnē: www.valka.lv.
6. jūnijā Ogrē visas dienas garumā Ģimenes dienas pasākumi ar radošajām darbnīcām, spēlēm, paraugdemonstrējumiem, sporta notikumiem, izstādēm, koncertiem un citām aizraujošām aktivitātēm. Vairāk vietnē: www.ogre.lv.
6. jūnijā Kuldīgā norisināsies Amatiermākslas svētki. 14:00 skvērā pie Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma bērnu deju kolektīvu un popgrupu koncerts, bet 16:00 vokālo ansambļu koncerts. 15:00 rātslaukumā folkloras kopu un kapelu koncerts, 19:00 Kuldīgas estrādē lielkoncerts Saucu. Man atsaucas, piedalīsies solisti Ance Krauze un Daumants Kalniņš, muzikālā grupa komponista Jāņa Strazda vadībā, Suitu sievas un Suitu dūdenieki, kori un deju kolektīvi no Kuldīgas. Ieeja bez maksas.
6. jūnijā 18:00 Ropažu Līgo parkā novada deju svētki Rakstos deja iz-rakstīta. Ieeja bez maksas.
7. jūnijā 10–17 Āgenskalna tirgū Rīgā Saldējuma svētki. Ieeja bez maksas.
7. jūnijā 11–15 Straupes zirgu pastā Cēsu novadā Slow Food Straupe zemnieku un mazo ražotāju tirdziņš.
7. jūnijā 13:30 Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcā garīgās mūzikas koncerts Svētī debesīs šo zemi. Ieeja bez maksas.
7. jūnijā 16:00 Jūrmalas mūzikas vidusskolas Dubultu koncertzālē 27. starptautiskā akadēmiskās mūzikas konkursa Jūrmala 2026 klavierspēlē laureātu koncerts. Ieeja bez maksas.
7. jūnijā 20:00 pie Salaspils sporta nama grupas Labvēlīgais tips kon-certs. Ieeja bez maksas.
8. jūnijā 19:00 pie Salaspils novada domes Aijas Andrejevas koncerts. Ieeja bez maksa
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