Šāda džempera notamborēšanai nepieciešama izdoma un liela pacietība.
Materiāli
- “Alize” angoras dzija brūnos un violetos toņos
- Tamboradata nr.3
Darba gaita
Zirnekļa tīkla rakstā tamborē daudz apļu. Ar violetās krāsas pavedieniem darina ļoti garu aukliņu. Visu notamborēto izvieto un piediedz piegrieztnei. Tad visu savstarpēji savieno, sašuj.
Aukliņām iztamborē divas cilpiņas. Aizķer darba pavedienu un satamborē abas cilpiņas kopā. Atkārto. Pagriež darbu. Atkal aizķer divas cilpiņas un satamborē kopā.
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