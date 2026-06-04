Vai, blendējot zaļumus, dārzeņus un augļus, saglabājas vitamīni? Jautā Iveta P.

Lielākā daļa vitamīnu blendējot sa­glabājas, īpaši, ja smūtiju izdzer uzreiz pēc pagatavošanas, stās­ta Veselības centra 4 uztura speciāliste Guna Rijkure. 

Neblendē ilgi

Blendējot zaļumus, pa­lielinās to saskare ar skā­bekli, gaismu un siltumu. Īpaši jutīgi pret šiem fakto­riem ir ūdenī šķīstošie C vitamīns un daži B grupas vitamīni. C vitamīna zudums var būt vēl lielāks, ja smūtijs tiek blendēts pārāk ilgi vai līdz putainai konsistencei, jo masā vairāk iekļūst gaiss, veicinot oksidēšanos.

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