Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un val-došajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
2. jūnijs – Iņ Uguns Kaza (Zeme) labi zina, ka aizkulišu sarunās var iegūt, nemaz nesitot dūri galdā, bet veiksmīgi sakontaktējot ar vajadzīgajiem cilvēkiem. Lai izdodas!
3. jūnijs – Jan Zemes Pērtiķis (Metāls) brauc pa iemītām sliedēm, jo, kamēr darbojas vecais labais, viņaprāt, nav jēgas kaut ko mainīt. Darbojies ātri, izmanto pieredzi!
4. jūnijs – Iņ Zemes Gailis (Metāls) ļauj atrast izcilas lietas un vietas. Plāno ceļojumus, meklē apmešanās vietas, izzini visu, kas ievērojams esošajā apkārtnē.
5. jūnijs – Jan Metāla Suns (Zeme) runā tieši, pat skarbi. Ja kāds norāda uz tavām kļūdām, ieklausies – varbūt tiešām viss jāsāk no gala, lai rezultāts būtu izcils.
6. jūnijs – Iņ Metāla Cūka (Ūdens) galīgi nealkst strādāt, vien gulēt šūpuļkrēslā un vislabāk pie ūdens. Tieši tā arī jādara, jo straujais gads prasa pilnvērtīgu atpūtu. Ja neesi ronis, neapaukstējies!
7. jūnijs – Jan Ūdens Žurka (Ūdens) ir apveltīta ar izcilu intuīciju. Ieklausies savās izjūtās un rīkojies, sirds vadīts. Piebremzē emocijas, nestrīdies ar tuvākajiem!
8. jūnijs – Iņ Ūdens Vērsis (Zeme) veiksmīgi un ļoti atjautīgi atjauno visas no ierindas izgājušās ierīces. Ja ar remontiem pats netiec galā, palīdzēs tehniski apdāvināti līdzcilvēki.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem