Džemperis adīts mežģīņadījumā ar pagarināto pleca līniju.
Materiāli
- Kokvilnas diegi
- Adāmadatas nr. 3
Darba gaita
Džemperim adījuma apdarei izmanto minimālismu, noadot divas rindas labiski rievotajā adījumā, un tālāk turpina adīt pēc raksta.
Minimālā apdare veicina apakšmalas viļņojuma saglabāšanu adījumā. Raksts ir pateicīgs ar to, ka tas labi veido faktūru. Līdzīgi uzsāk arī piedurkņu galu adījumu. Bet kakla izgriezums ir vienkārši aptamborēts, lai visa uzmanība tiek pievērsta izstrādājuma reljefam, kas mazliet atgādina jūras viļņus.
Rakstam iezīmēts raports, to skaitu var palielināt tik reižu, cik platu izstrādājumu vēlas. Šim rakstam labi izskatās adījums no abām pusēm. Džemperim adījuma kreisā puse lietota kā labā.
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