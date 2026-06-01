Joprojām bez atbildes palikuši daudzi savdabīgi, mulsinoši fakti. Piemēram: nav gluži precīzi zināms, tieši cik daudz uz mūsu planētas iegūts zelta? Šis process nav apsīcis arī mūsdienās, tagad katru gadu iegūst aptuveni 2600 tonnu šā dārgmetāla, un līdz ar to var labi nojaust, ka visā civilizācijas pastāvēšanas laikā principā vajadzētu būt uzkrātam pat ļoti iespaidīgam zelta krājumam.

Taču speciālisti pauduši, ka realitātē tas pat ne tuvu tā neesot, turklāt radies iespaids, ka iegūtais zelts regulāri gluži vai izgaist no mūsu planētas. Kur tas paliek? Šis ir jautājums, kurā kārtējo reizi savs vārds sakāms ufologiem, tā dēvētajai oficiālajai zinātnei joprojām ārkārtīgi neērtajiem pētniekiem.

Kāpēc bija jāierodas tieši pie mums?

Savulaik par tādiem anunnakiem labākajā gadījumā zināja tikai atsevišķi pētnieki, kuri pētīja Šumeras vēsturi. Amerikāņu rakstnieks un zinātnieks Zaharija Sitčins (1920–2010) tos padarīja pazīstamus visai pasaulei, nodēvējot ne tikai par atnācējiem no noslēpumainās planētas Nibiru, bet arī par īstajiem saprātīgā cilvēka radītājiem. Pats personīgi veicot seno šumeru ķīļraksta plāksnīšu tulkošanu un balstoties tādējādi iegūtajā informācijā, Sitčins noformulēja visnotaļ savdabīgu un savulaik laikabiedrus mēreni šokējošu versiju par cilvēka izcelšanos un tās tiešo saistību ar senajiem paleokontaktiem.

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