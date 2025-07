Latvijas post-hardcore/alternatīvā roka grupa "Sever" laidusi klajā savu jaunāko singlu "Sober" — vēstījumu par depresiju, izolāciju un sāpēm, kuras bieži ir grūti izteikt vārdos.

Dziesmas vārdi tieši ieskatās tajā tumsā, ko daudzi klusējot tur sevī iekšā — tā uzdod jautājumus, nevis piedāvā vienkāršas atbildes. "Sober" ir ļoti personiska, taču viegli uztverama dziesma par cīņu ar neredzamiem dēmoniem, par tuvāko cilvēku zaudēšanu un par izvēli palikt un turpināt dzīvot.

Videoklips papildina dziesmas noskaņu — vizuāli auksts, smags un patiess:

“Esam redzējuši, kā salūzt pat visstiprākie cilvēki,” stāsta grupa. “Dažkārt vienīgais, ko vari darīt ir būt blakus un ieklausīties. Par to arī ir šī dziesma.”

"Sever" aizsākās Rīgā 2016. gadā, dažiem draugiem vienkārši satiekoties, lai kopā spēlētu un radītu mūziku. Kopš tā laika izdots pilnmetrāžas albums (This Should Have Been a Better Place, 2022), sasniegti vairāk nekā 10 miljoni straumējumu dažādās platformās, kā arī aizvadīti neskaitāmi koncerti un uzstāšanās festivālos visās Baltijas valstīs un Eiropā.

"Sober" ir grupas pirmais izdevums 2025. gadā un atgādinājums, kāpēc viņi joprojām turpina muzicēt - lai runātu par to, ko citi baidās pateikt skaļi.