Krievijas diktatora Vladimira Putina rezidences Valdajā, Novgorodas apgabalā, tuvumā atrodas vismaz 12 pretgaisa aizsardzības kompleksi, pamatā "Pancir-S1", vēsta "Radio Brīvība".
Tas noskaidrots, izpētot satelītattēlus. Platformas "X" lietotājs "@jembobineuse" otrdien paziņoja, ka vietnē "Yandex.Maps" pamanījis vairākas Valdajā izvietotas pretgaisa aizsardzības sistēmas, par kurām iepriekš nebija zināms. "Radio Brīvība" žurnālists Marks Krutovs apstiprināja šos datus. Krutovs interaktīvā kartē publicējis visas pretgaisa aizsardzības sistēmas šajā rajonā. Pirmais pretgaisa aizsardzības komplekss, kas atrodas dažus kilometrus no Putina rezidences Valdajā, tika pamanīts 2023. gada janvārī. Toreiz vietējie iedzīvotāji izdevumam "Agenstvo" nodeva fotogrāfiju ar raķešu-ložmetēju zenītsistēmu "Pancir-S1". Pusotru gadu vēlāk, 2024. gada jūlijā, "Radio "Brīvība" ziņoja, ka netālu no rezidences pamanīta otra sistēma "Pancir-S1". Saskaņā ar "Radio Brīvība" datiem Putina rezidences apkaimē šobrīd ir tikai piecas reizes mazāk pretgaisa aizsardzības sistēmu nekā Maskavā un Maskavas apgabalā. Izdevums "Projekt" ziņoja, ka netālu no diktatora rezidences Valdajā arī atrodas olimpiskās čempiones un Putina trīs bērnu mātes Aļinas Kabajevas māja.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
