Vēdera plēve vai mežacūkas sāns ar gaļu, kas no ribām noņemts kā viens vesels, ir dabas radīts, lai taisītu ruletes. Kā karstais ēdiens vai kā aukstā uzkoda tās ir lieliskas.
Mani vienmēr interesēja, kā taisa tās stingrās ruletes ar malto gaļu un visādām piedevām. Nolēmu paeksperimentēt ar sieru un kukurūzas cieti pildījumā.
Sastāvdaļas
- Viena mežacūkas vēderplēves puse
- Puskilograms maltas mežacūkas gaļas
- 50 g saldā krējuma
- 50 g kukurūzas cietes
- 50–100 g Edamas siera vai kāda cita nekūstoša jeb puscietā siera
- Sāls, malti pipari, dažādi zaļumi
- 3–4 ķiploku daiviņas, pāris vidēji sīpoli un viens vidējs burkāns
Pagatavošana
Vēderplēvi izklāj uz galda un ar asu nazi veic iegriezumu biezākajā daļā, no vidus uz malu. Jāiegriež tā, lai pašā malā muskuļaudi turas kopā. Atlokot šo papildu trīsstūri, izveidosies ērti izmantojams taisnstūris.
Sīpolus, ķiplokus smalcina, burkānu sarīvē un apcep sviestā, līdz viss top skaisti apbrūnināts.
Dārzeņus pievieno maltajai gaļai un pielej klāt saldo krējumu. Ir jāpieber visas garšvielas, sasmalcināti zaļumi un kukurūzas ciete, bet pēc tam viss jāsamaisa.
Pēc tam uz gaļas pamatnes izkārto siera šķēlītes, bet pa virsu uzziež pildījumu. Visu sarullē un ietin dubultā pārtikas plēves slānī, bet drošības pēc vēl arī apsien ar aukliņu.
Pēc tam ruleti vāra apmēram divas stundas, izņem ārā un neiztinot atdzesē. Ievieto ledusskapī, lai tā sastingst. Tad plēvi ņem nost un uzkoda ir gatava. Griežam šķēlēs un liekam uz maizes.
Labu apetīti!
