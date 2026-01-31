Medības ar dzinējiem ir viens no veidiem, kā saliedēt mednieku kolektīvu. Taču – jo tuvāk lielākām pilsētām, jo medības noorganizēt ir grūtāk. Rūdīti pilsētnieki izvēlas pārcelties uz dzīvi laukos, taču nevēlas pieņemt to, ka dzīve laukos rit pavisam pēc citiem noteikumiem nekā pilsētā. Kā klājas mednieku kluba More medniekiem, stāsta šī kluba medību vadītāji Reinis Picka un Sandris Višķers.

Kur meklējamas mednieku kluba More saknes?

Sandris Višķers (S. V.):Mores mednieku kluba saknes meklējamas vairāk nekā pirms 50 gadiem, kad vietējie Mores pagasta vīri dibināja šo kolektīvu. Šo vīru vidū bija arī mans vectēvs. Pats esmu mednieks jau trešajā paaudzē, kā arī brālis, un jau otro gadu par dzinēju man nāk līdzi arī mana 11 gadus vecā meita. Izskatās, ka viņa mūsu ģimenes tradīciju turpinās, kļūstot par mednieci ceturtajā paaudzē.

Ar medībām esmu saistīts jau no bērna kājas. Gājām līdzi ar brāli par dzinējiem tēvam un vectēvam jau no apmēram desmit gadu vecuma.

Kā mednieks esmu ar 21 gada stāžu, bet medību vadītāja pieredze ir 12 gadu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē