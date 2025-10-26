Kad vēl biju zvērināts forelists, mani laiku pa laikam vilināja bušu cope. Kaut kas tajā visā ir! Un tā pat nav kulināriski izcila zivs, kuru var gan kūpināt, gan cept un droši vien vēl dažnedažādi pagatavot. Tur bija kaut kas vairāk. Zvaigžņotas naktis, sarunas ar kolēģiem, kustīgi kāti un mazas, žilbinošas gaismiņas visa jūras krasta garumā. Rudens. Butes. Ieteikumi.

Lai arī mūsdienās zvejniecības nozīme tiek nonivelēta, nekādi nevaram noliegt, ka zvejnieku amats ir ļoti sens un svarīgs. Joprojām tūristi dodas gar Latvijas piekrasti un piestāj, lai paķertu kūpinātās butes. Gardums un vērtīga zivs. Nemācēšu komentēt zinātnieku redzējumu un šīs zivs resursa bagātību Baltijas jūrā, tomēr šī tēma laiku pa laikam parādās pie internetā apspriežamajām. Tīklus zvejnieki liek, makšķernieki tiek pielaisti pie copes jūrā, un atļautais 10 kg limits ir vairāk nekā pietiekams. Bute ir izteikta grunts zivs, par to liecina tās izskats – neviena cita zivs nav tā pielāgojusies dzīvei pie grunts. Maskēšanās augstākā pilotāža! Savu popularitāti šī zivs pierāda ar faktu, ka bušu festivālam, kurš norisinās Jūrkalnē, dalībnieku skaits tiek aizpildīts dažu nedēļu laikā. Un ar šo arī ievadam pietiks. Dodamies pie ūdeņiem!

