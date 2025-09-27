Ēdienkarte lielākajam mūsu ūdeņu īpatnim — samam

Noķert trofejas cienīgu samu ir praktiski jebkura makšķernieka sapnis. Liela nozīme ir piemērotas ēsmas izvēlei, tā daudzējādā ziņā atkarīga no makšķerēšanas vietas apstākļiem un gadalaika.
Ūsainajam milzim nav īpašas ēdienkartes, tas var atteikties nobaudīt ēsmu, kuru ņēma iepriekšējās brīvdienās. Pieredzējuši makšķernieki iesaka izmantot dažādas ēsmas un mainīt tās, meklējot to, kura dotajā brīdī būtu piemērotākā. Ja 2–3 stundu laikā plēsīgā zivs nav reaģējusi un izrādījusi interesi par ēsmu, vēlams nomainīt samam paredzēto cienastu, bet, iespējams, jānomaina makšķerēšanas vieta.
Sams ir plēsīga zivs, kuras ēdienkartē ir dažādas dabā atrodamas dzīvības, piemēram, mazākas vai lielākas zivis, kā arī to gabaliņi, vardes, dažādi vēžveidīgie un tārpi. Dažreiz mazie samiņi pa rasu izlien krastā, kur mielojas ar dzīvnieku mirstīgajām, smirdīgajām atliekām, ja vien tās atrodas tuvu ūdenim. Sami visbiežāk interesējas par ēsmu, kas mīt netālu no rezervuāra.
Makšķerniekam jāatceras, ka šī plēsīgā zivs ir siltumu mīloša, līdz ar to pirmo aktivitāti izrāda, kad ūdens temperatūra sasniedz 10–12 °C. Pavasaris ir gadalaiks, kad sami meklējami seklā ūdenī, kur tas jau ir iesilis. Pavasaros sami neatsakās nobaudīt ēsmu arī dienas laikā, bet naktīs tie atkal kļūst pasīvi. Makšķerniekiem der atcerēties, ka pavasarī samu aktivitāte nav stabila, ir pat brīži, kad zivis vispār nelien laukā no savām slēptuvēm.
Samu ēdienkarte
Upes gliemji. Makšķerēšanā kā ēsmu izmanto to, kas atrodas čaumalā, tā teikt, mīkstumu jeb gaļu bez vākiem. Uz āķa tiek uzsprausts gliemis pilnībā vai sadalīts atsevišķos gabaliņos, ļoti daudz kas atkarīgs no āķa izmēra, jāraugās, lai tiktu paslēpts viss āķis. Ja gliemeža gaļa tiks novārīta, tā kļūs blīva, labāk turēsies uz āķa. Vēl kāda neliela viltība – pieredzējuši makšķernieki dažreiz pietin gaļu pie āķa ar parastu šūšanas diegu vai makšķerauklu.
Naktstārpi. Universāla ēsma, kuru sevišķi iecienījuši maza un neliela izmēra sami. Mazākus tārpiņus uz āķa var spraust 7–10 gabalus, dažkārt pat vairāk. Svarīgi noslēpt visu āķi. Samiem ir ļoti jutīgas ūsas, un, sajūtot vismazākās aizdomas, sajūtot metālu, plēsīgā zivs var vienkārši ignorēt makšķernieka piedāvāto delikatesi.
Dzīvās ēsmas zivtiņas. To izmērs atkarīgs no iecerētā sama izmēriem. Ja domājams, ka lomā būs eksemplāri ap 5 kg, lieti noderēs nelielas zivtiņas – asari, raudiņas, breksēni, plicēni u. c. Indivīdiem, kuru svars jau ir lielāks par 5 kg, pareizāk būtu izmantot attiecīgi lielāka izmēra zivtiņas. Dzīvās ēsmas zivtiņas vēlams noķert tajā rezervuārā, kurā tiks makšķerēts.
Ēsmas zivtiņas gabaliņi. Sami ir plēsīgas gultnes zivis, tie labprāt salasa un apēd visu, kas atrodams uz gultnes, īpaši nepētot kvalitāti. Pieredzējuši samu mednieki apgalvo, ka dažkārt sami var būt īpaši prasīgi, jo vienu dienu tiem patīk nobaudīt zivju astes, citu dienu – muguras daļu, bet ir dienas, kad sami vēlas nogaršot tikai zivju priekšdaļu jeb galvu. Te jāatceras, ka ļoti svarīgi ir eksperimentēt, uzminot, kas ūsainajai zivij šodien padomā.