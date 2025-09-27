Partly cloudy 8.2 °C
#sami

Ēdienkarte lielākajam mūsu ūdeņu īpatnim — samam

Raivo Skrastiņš / Lielais Loms
2025. gada 27. septembris, 00:00
2025. gada 27. septembris, 00:00
Sams.
Sams.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Noķert trofejas cienīgu samu ir praktiski jebkura makšķernieka sapnis. Liela nozīme ir piemērotas ēsmas izvēlei, tā daudzējādā ziņā atkarīga no makšķerēšanas vietas apstākļiem un gadalaika.

Ūsainajam milzim nav īpašas ēdienkartes, tas var atteikties nobaudīt ēsmu, kuru ņēma iepriekšējās brīvdienās. Pieredzējuši makšķernieki iesaka izmantot dažādas ēsmas un mainīt tās, meklējot to, kura dotajā brīdī būtu piemērotākā. Ja 2–3 stundu laikā plēsīgā zivs nav reaģējusi un izrādījusi interesi par ēsmu, vēlams nomainīt samam paredzēto cienastu, bet, iespējams, jānomaina makšķerēšanas vieta.

Sams ir plēsīga zivs, kuras ēdienkartē ir dažādas dabā atrodamas dzīvības, piemēram, mazākas vai lielākas zivis, kā arī to gabaliņi, vardes, dažādi vēžveidīgie un tārpi. Dažreiz mazie samiņi pa rasu izlien krastā, kur mielojas ar dzīvnieku mirstīgajām, smirdīgajām atliekām, ja vien tās atrodas tuvu ūdenim. Sami visbiežāk interesējas par ēsmu, kas mīt netālu no rezervuāra.

Sams.
Sams.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Makšķerniekam jāatceras, ka šī plēsīgā zivs ir siltumu mīloša, līdz ar to pirmo aktivitāti izrāda, kad ūdens temperatūra sasniedz 10–12 °C. Pavasaris ir gadalaiks, kad sami meklējami seklā ūdenī, kur tas jau ir iesilis. Pavasaros sami neatsakās nobaudīt ēsmu arī dienas laikā, bet naktīs tie atkal kļūst pasīvi. Makšķerniekiem der atcerēties, ka pavasarī samu aktivitāte nav stabila, ir pat brīži, kad zivis vispār nelien laukā no savām slēptuvēm.

Samu ēdienkarte

Upes gliemji. Makšķerēšanā kā ēsmu izmanto to, kas atrodas čaumalā, tā teikt, mīkstumu jeb gaļu bez vākiem. Uz āķa tiek uzsprausts gliemis pilnībā vai sadalīts atsevišķos gabaliņos, ļoti daudz kas atkarīgs no āķa izmēra, jāraugās, lai tiktu paslēpts viss āķis. Ja gliemeža gaļa tiks novārīta, tā kļūs blīva, labāk turēsies uz āķa. Vēl kāda neliela viltība – pieredzējuši makšķernieki dažreiz pietin gaļu pie āķa ar parastu šūšanas diegu vai makšķerauklu.

Naktstārpi. Universāla ēsma, kuru sevišķi iecienījuši maza un neliela izmēra sami. Mazākus tārpiņus uz āķa var spraust 7–10 gabalus, dažkārt pat vairāk. Svarīgi noslēpt visu āķi. Samiem ir ļoti jutīgas ūsas, un, sajūtot vismazākās aizdomas, sajūtot metālu, plēsīgā zivs var vienkārši ignorēt makšķernieka piedāvāto delikatesi.

Dzīvās ēsmas zivtiņas. To izmērs atkarīgs no iecerētā sama izmēriem. Ja domājams, ka lomā būs eksemplāri ap 5 kg, lieti noderēs nelielas zivtiņas – asari, raudiņas, breksēni, plicēni u. c. Indivīdiem, kuru svars jau ir lielāks par 5 kg, pareizāk būtu izmantot attiecīgi lielāka izmēra zivtiņas. Dzīvās ēsmas zivtiņas vēlams noķert tajā rezervuārā, kurā tiks makšķerēts.

Ēsmas zivtiņas gabaliņi. Sami ir plēsīgas gultnes zivis, tie labprāt salasa un apēd visu, kas atrodams uz gultnes, īpaši nepētot kvalitāti. Pieredzējuši samu mednieki apgalvo, ka dažkārt sami var būt īpaši prasīgi, jo vienu dienu tiem patīk nobaudīt zivju astes, citu dienu – muguras daļu, bet ir dienas, kad sami vēlas nogaršot tikai zivju priekšdaļu jeb galvu. Te jāatceras, ka ļoti svarīgi ir eksperimentēt, uzminot, kas ūsainajai zivij šodien padomā.

Vistas vai citi nelieli mājputni. Sākotnēji nepieciešams apcept ēsmu ugunskurā, jo tad būs samiem pievilcīga smarža. Daži pieredzējuši samu speciālisti atklāj, ka pie iespaidīga izmēra ūsaiņiem tiek, izmantojot tieši šo ēsmu.

Siseņi. Dažos gados reti (interesanti – kāpēc?) sastopama, bet lieliska ēsma. Uz āķa jāliek uzreiz vairāki siseņi.

Vardes. Viena no iecienītākajām un bieži dabiskajā vidē lietotajām ēsmām ir tieši vardes. Šī ēsma pievilina arī diezgan iespaidīgus eksemplārus.

Vistas vai liellopu aknas. Aknas jāatstāj saulē uz dažām stundām, lai parādītos specifiska smarža. Lai aknas labāk turētos uz āķa, tās vajadzētu apsiet ar šūšanas diegiem vai makšķerauklu.

Kūpināts putns. Kūpinātas putnu gaļas aromāts spēj radīt ēstgribu pat cilvēkiem bez apetītes. Kūpinātos putnus uz āķa sprauž veselus vai sadalītus pa daļām, viss atkarīgs no iespējamā loma izmēriem.

Sams.
Sams.
Foto: No personiskā arhīva

Kad ūdens ir jau sasilis, sami dodas medīt naktīs vai agri no rīta. Ja laikapstākļi ir lietaini vai pāri ūdens krātuvei ir manāma bieza migla, tad ūsainais plēsējs ar labpatiku var izrādīt interesi par ēsmām arī dienas laikā. Visaktīvākais sams ir uzreiz pēc nārsta, kad ūdens temperatūra jau ir virs 18 °C. Šis laika posms ilgst aptuveni divus mēnešus. Šajā laikā sami aktīvi reaģē praktiski uz jebkuru dzīvnieku, kā arī mākslīgajām ēsmām.

Peles. Makšķerēšanā galvenokārt izmanto šo dzīvnieku liemeņus vai mākslīgas mānekļu imitācijas.

Zemesvēži. Šie ir nakts kukaiņi, kas mīt alās. Zemesvēži tiek uzskatīti par labāko ēsmu siltajā laikā. Noķert zemesvēžus ir salīdzinoši vienkārši. Ilgstošai uzglabāšanai saķertie indivīdi jātur atsevišķās kastītēs, kurām var piekļūt gaiss, citādāk pēc dažām dienām lieliskā ēsma sabojāsies un būs jāizmet.

Dēles. Uz āķa vienlaikus sprauž 5–6 dēles. Speciālisti pirms uzspraušanas uz āķa iesaka dēlēm nogriezt piesūcekni. Brūce asiņo, kas savukārt arī piesaista plēsējus.

Ieteiktie raksti

Vēži. Izmantojot šo ēsmu, lieliskus panākumus iespējams gūt, makšķerējot bedrēs.

Mēslu un maijvaboļu kāpuri. Viegli sameklējami gan kompostā, gan mēslu kaudzēs.

Mākslīgie mānekļi

Vobleri. Noteikti jāizvēlas mānekļi, kuri dodas dziļumā. Vizuļi. Samu spiningošanai izmanto smagus rotiņus un šūpojošos vizuļus. Šis spiningošanas inventārs nepieciešams dziļākās bedrēs. Naktīs speciālisti iesaka iemontēt vizulī gaismas diodi.

Silikona mānekļi jāizvēlas lieli, vēlams, lai tie imitētu zivtiņas, vardītes vai vēžveidīgos.

Sams.
Sams.
Foto: No personiskā arhīva

Rudenī, kad ūdens temperatūra atkal pazeminās, sami uzturas galvenokārt tuvāk gultnei un bedrēs. Zemās temperatūras dēļ zivis kļūst neaktīvas. Makšķernieka galvenais uzdevums ir atrast vietu, kur atrodas plēsējs, un tad, meklējot un mainot ēsmas, izvilināt un radīt ūsainajam plēsējam apetīti. Pieredzes bagāti copmaņi uzskata, ka šajā brīdī labākais inventārs būtu klasiskā gruntene ar zvaniņu. Efektīvi var darboties kvoks, kura skaņa piesaista samus un piespiež tos pacelties no dziļuma.

Kā viena no svarīgākajām ēsmām vēsākam ūdenim noteikti jāmin kalmāra gabaliņi, sadalīti vai veseli vēži vai tikai to liemeņi, dažādu putnu subprodukti, kuri uzvērti uz āķa un piesieti pie tā ar šūšanas diega vai makšķerauklas palīdzību. Dažādas ražotājfirmas piedāvā samiem speciālas boilas ar asiņu smaržu.

Makšķerniekiem der zināt, ka samiem jebkuros laikapstākļos nepieciešama arī iebarošana. Iebarojamās ēsmas sastāvā obligāti jābūt komponentiem, kuri ir uzsprausti uz āķa, var izmantot pavisam nedaudz saistvielas elementu (auzu pārslas vai mannas putraimus, kas piesaistīs arī mazās zivtiņas). Citi makšķernieki uzskata, ka nav lieki iebarojamo ēsmu papildināt ar asinīm un pat dabiskiem aromatizētājiem, piemēram, sasmalcinātiem ķiplokiem vai tā pulveri.

Ziemā sami zaudē jebkuru aktivitāti, to izvilināšana no ziemošanas bedres praktiski neiespējama. Daži pieredzējuši samu matadori apgalvo: ja ir zināma samu ziemošanas vieta, tad var mēģināt ūsaiņiem piedāvāt aktīvas dzīvās ēsmas zivtiņas vai spilgtas krāsas mānekļus, bet rezultāts nav garantēts. Manuprāt, nav jēgas tērēt līdzekļus, laiku un spēku šo plēsēju ķeršanai ziemā.

Makšķerniekam jāatceras, ka, cerot uz spēcīgu un lielu zivi, inventāru vajadzētu izvēlēties atbilstošu. Nereti gadās, ka plānojas pavisam nelieli sami, bet ēsmu saķer trofejas eksemplārs. Sams paliks atmiņā uz mūžu, ja inventārs pievils pašā nepiemērotākajā brīdī.

Makšķerējot no laivas, neaizmirstiet par plēsīgās zivs spēku – pat relatīvi mazs īpatnis var apgāzt laivu vai ievilkt makšķernieku ūdenī. Nekad nedrīkst, velkot zivi, uztīt makšķerauklu vienkārši uz rokas – velkot lielāku eksemplāru, iespējams gūt nevienam nevajadzīgas traumas.

Foto: Lielais Loms

Tēma
Copes eksperta pieredze
Tēmturi
#sami
