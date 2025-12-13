Ķirbis latviešu ēdienkartē ir ļoti iecienīts. Tas ir vitamīniem bagāts, to viegli uzglabāt, turklāt, kad pagatavots, tas silda ne vien vēderu, bet arī sirdi.
Sastāvdaļas
- ½ ķirbja (var arī visu, ja nepieciešams lielākam porciju daudzumam)
- 2 sīpoli
- Ķiploks
- Paprika
- Ķiršu tomāti
- Burkāni
- Puravi
- Kartupeļi (ja gribas zupu kreftīgāku)
- Brieža maltā gaļa
- Bekons pasniegšanai
- Čili eļļa
- Sāls, pipari un iecienītās garšvielas (man tā bija kūpināta paprika, mazliet čili, timiāns un rozmarīns)
- Brieža buljons
- Saldais krējums (ja gribas sātīgāku)
Pagatavošana:
Uz pannas kārto dārzeņus, kas iepriekš nomizoti (izņemot ķirbi) un sagriezti mazākos gabalos, pārkaisa ar garšvielām, liek rozmarīnu, apslaka nedaudz ar eļļu un liek cepeškrāsnī 180 grādos uz apmēram pusstundu (galvenais, lai dārzeņi mīksti).
Pēc izņemšanas no krāsns dārzeņus liek blenderī (ķirbi bez mizas, tomātus bez ķekariem, protams) un sablendē viendabīgā masā.
Visu liek uz lēnas uguns sildīties katliņā, un pievieno iepriekš atkausēto buljonu.
Tikmēr pannā apcep malto gaļu, tai pievienojot sāli, piparus, kūpinātu papriku un citas iecienītās garšvielas (ar garšvielām gan nevajadzētu pārspīlēt, lai tā nezaudē brieža aromātu un nenomāc ķirbja zupas garšu).
Cepeškrāsnī sagrauzdē bekonu.
Ja zupu gribas sātīgāku, tai pašās beigās pievieno saldo krējumu (pēc vēlēšanās).
Bļodiņā lej zupu, pa virsu kārto malto gaļu un bekonu, eleganti pārpilina ar čili eļļu, un sātīga vakariņu bļoda gatava.
Labu apetīti!
Kā pagatavot lielisku buljonu, žurnāla Medības 2023 gada decembra numurā stāsta šefpavārs Māris Astičs. Recepte pieejama arī portālā www.medibam.lv.
