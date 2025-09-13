Pēdējos gados arvien vairāk mednieku kolektīvu izmanto iespēju nodot noteiktu skaitu nomedīto dzīvnieku gaļas uzpircējiem. Tas sniedz ne tikai papildu ienākumus, bet arī palīdz uzlabot paša kolektīva ikdienu – iegūtie līdzekļi bieži vien tiek novirzīti infrastruktūras sakārtošanai, higiēniski drošu medījumu apstrādes vietu izbūvei vai aprīkojuma iegādei, kā arī jaunu medību torņu uzstādīšanai. Tas viss savukārt ļauj efektīvāk organizēt medības un samazināt postījumus, ko rada pārnadži un citi medījamie dzīvnieki.

Latvijā darbojas vairāki gaļas uzpircēji, taču, lai par nodoto liemeni saņemtu maksimāli iespējamo samaksu, ļoti svarīgi ir ievērot noteiktus principus, kas nodrošina gaļas kvalitāti.

Svarīgākie principi gaļas saglabāšanā un nodošanā

Pirmkārt, būtiski ir tas, kā dzīvnieks nomedīts. Precīzs šāviens, kas neizraisa liekas ciešanas un nebojā liemeni, ir pamatnosacījums kvalitatīvai gaļai. Otrkārt, nekavējoties pēc nomedīšanas jāveic pareiza medījuma izvēdināšana. Aizkavēšanās vai paviršība šajā procesā var radīt neatgriezenisku gaļas bojāšanos. Jāatceras, ka liemenis ir jāatdzesē un jāsaglabā ar ādu, tas ir ļoti svarīgi.

