Laiks iet, gads ir noslēdzies, un, kā jau katru gadu, tajā ir bijuši visādi notikumi – gan labi, gan interesanti, gan tādi, no kuriem, cerams, mēs iziesim ārā stiprāki un labāki – kā teica kolēģis Artūrs Surmovičs. Katrs notikums vienmēr ir arī iespēja. Brīžiem šķiet, ka nav vairs spēka un gribas mest plinti krūmos, un reizēm tā tas arī ir – dari ko darīdams, nikni ir visi. Nemednieki, antimednieki un arī paši mednieki atkarībā no tā, no kura skatpunkta paskatās.
Bet viens ir skaidrs – mums visiem kopā ir plašāk jārunā ar sabiedrību. Jāskaidro tas, kas ir medības un kāpēc mūsdienās medības joprojām ir aktuālas. Mums kā žurnālam Medības ir jāsniedz mūsu lasītājiem un kolēģiem argumenti, ko viņi var paņemt līdzi ikdienā – sarunās, diskusijās, situācijās, kad jāskaidro, ko un kā mēs darām. Katra individuālā saruna, katrs labais piemērs, ko mēs pastāstām vai parādām, atstāj savu mazo artavu. Arī sniegputenis sākas ar vienu mazu sniegpārsliņu, un, ja to ir pietiekami daudz, visa zeme kļūst balta.
Mēs katrs pats esam atbildīgs par to, ko darām un kā runājam par medībām. Kādā brīdī varbūt ikdienišķa lieta mēdz pārvērsties par milzīgu komentāru gūzmu ar ļoti nopietnām sekām. Vēl joprojām ir daudz cilvēku, kas uzskata, ka medniekus nesoda, ka mežā valda visatļautība un visi šauj, kā pagadās. Viņi nesaprot, cik ļoti patiesībā medības ir regulētas. Mednieks uz katra soļa sastopas ar kādu aizliegumu vai ierobežojumu, un dažkārt tu par pārkāpēju kļūsti, pat to negribot.
Tieši tāpēc mums visiem ir jābūt īpaši atbildīgiem. No mazām ikdienas lietām – piemēram, atstātiem brieža pārpalikumiem mežā – kāds var uzpūst ārprātīgu, histērisku stāstu, mēģinot parādīt medniekus kā ļaunāko no ļaunumiem. Paradoksāli, ka tie paši cilvēki, kas vienā mirklī gāna medniekus, nākamajā – kad viņiem ir kāda neparedzama situācija ar savvaļas dzīvnieku – pirmie zvana un sauc palīgā tieši medniekus.
Mēs gadiem ilgi atkārtojam – mednieki vēl joprojām neapzinās, ka jūsu individuālā rīcība atstāj milzīgas sekas uz visu mednieku kopienu. Tāpēc domājam, ko darām, kā rīkojamies un ko atstājam aiz sevis.
Paldies visiem, kas mūs līdz šim ir atbalstījuši, kas abonē un lasa žurnālu Medības. Tas ir mums svarīgi, un bez mūsu mīļo lasītāju atbalsta nekā nebūtu! Pasaule mainās, un mums arī ir jāmainās pasaulei līdzi – gan kā izdevumam, gan arī kā medniekiem! Tas ir liels izaicinājums, bet cita ceļa nav!
Lai jaunais gads nes pozitīvas vēsmas, daudz medījumu un, galvenais – veselību, entuziasmu un iespējas doties dabā. Priecīgu, mierīgu gada noskaņu, un lai medību sapņi piepildās!
Šaujam garām!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu