Daudzu gadu gaitā cilvēks izdomājis dažādus makšķerēšanas veidus, taču laikam visizplatītākā ir copēšana vasarā, izmantojot vienkāršāko un populārāko inventāru pludiņa makšķeri. Bolognēzes makšķere ir klasiskās pludiņa makšķeres uzlabotā versija.

Bolognēzes makšķere un tās dizaina īpatnības

Bolognēzes kātam ir vairākas atšķirības salīdzinājumā ar klasisko pludiņa makšķeri. Piemēram, šī veida kātiem caurlaidēs paredzēts minimums viens, bet dažreiz uz pirmajiem diviem posmiem divi un pat trīs gredzeni uz vienu posmu. Gredzenu dizains (ar garu kājiņu) praktiski nekad neļauj auklai pielipt pie kāta posma, tas ļauj makšķerēt ērti un praktiski. Daudzie gredzeni ļauj slodzei vienmērīgi sadalīties visa posma jeb kāta garumā. Tie gredzeni, kas atrodas posma vidū, ir slīdošie auklas caurlaides gredzeni. Parasti visi bolognēzes tipa kāti ir veidoti kā teleskopiskie kāti, atkarībā no kāta garuma tiem ir no četriem līdz pat astoņiem posmiem.

