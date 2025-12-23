Lai arī vītņstobra ieroči pēdējos gados kļuvuši populārāki, gludstobra ieroči joprojām ieņem būtisku vietu Latvijas medniecībā, un mēs gluži vienkārši nevaram tos ignorēt. Daudzuprāt, tie ir vienkāršāki, uzticamāki un daudzpusīgāki, jo tos var izmantot, sākot ar dzinējmedībām, beidzot ar pīļu medībām, kā arī apvidū, kur šāviena distance ir neliela.

Kā veidojas gludstobra kalibru nosaukumi?

Atšķirībā no vītņstobra ieročiem, kur kalibru mēra kā stobra diametru (bet arī atšķiras – vai pa stobru, vai pa vītni), gludstobra kalibrus apzīmē ar skaitli, kas norāda, cik svina lodītes tāda izmēra diametrā var izliet no vienas mārciņas svina. Piemēram:

  • 12. kalibrs – no vienas mārciņas svina var izliet 12 lodītes.
  • 20. kalibrs – 20 mazākas lodītes (tātad – šaurāks stobrs).

Tāpēc – jo lielāks cipars, jo mazāks kalibrs, kas bieži mulsina iesācējus.

