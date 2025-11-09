Vai zināji, ka, lai labāk varētu saglabāt ķermeņa siltumu, zosīm ir nepieciešams padarīt savas spalvas ūdensizturīgas. Tam palīdz virsastes dziedzeris, kas veido eļļainu vielu. Izmantojot knābi, zoss savas spalvas ietauko ar šo vielu.
- Labi zināms, ka, dodoties zosu medībās, ir svarīgi kārtīgi nomaskēties, vilkt arī cimdus un sejas masku. Tas tādēļ, ka šiem putniem ir lieliska redze. Zosis labāk nekā cilvēks redz apkārtni tālākā distancē, spēj saskatīt tajā kustību, turklāt tās izšķir arī plašāku krāsu spektru. Cilvēka acis spēj uztvert trīs pamatkrāsas – sarkanu, zaļu un zilu, toties zosis uztver četras, to skaitā arī dzeltenu. Tas tādēļ, ka zosīm un citiem putniem acs tīklenē ir vairāk vālīšu. Zaļo krāsu tās redz daudz izteiktāk, košāk. Domājams, tādēļ, lai vieglāk atrastu vietas, kur baroties.
- Tā kā zosīm līdzīgi kā citiem putniem nav zobu, tās šķiedraino un grūti sagremojamo barību norij veselu. Lai kuņģis ar to tiktu galā, putni knābā un norij granti un citus mazus akmentiņus. Tie nonāk muskuļkuņģī un līdzīgi kā dzirnakmeņi palīdz sašķelt barību. Kad mazie akmentiņi un grants gabali kļūst pārāk gludi, lai šķeltu barību, putns tos vai nu atvemj, vai ļauj tiem nonākt tālāk gremošanas traktā.
- Visiem, kam ir gadījies pavērot zosis, ir skaidrs, ka šie putni ir naski un izturīgi lidotāji. Ar īpašu rekordu pārsteidz Āfrikā mītošā piešspārnu zoss, tās ātrums var būt pat 142 kilometri stundā. Tas ir pieminēts arī Ginesa rekordu sarakstā. Interesanti, ka šīs sugas zosu gaļa mēdz būt indīga cilvēkam. Tas tādēļ, ka šie putni ēd eļļasvaboles, kas satur kantaridīnu. Šo vielu izmanto medicīnā kārpu ārstēšanai, taču, uzņemta organismā ar barību, tā rada audu bojājumus. Zosu gaļā kantaridīns uzkrājas, un, lietojot to pārtikā, sekas var būt letālas. Par laimi, Latvijā sastopamo zosu gaļu ēst var droši!
- Vēsturiski augsti tikusi vērtēta ne vien zosu gaļa, mīkstās dūnas, bet arī lidspalvas. Tieši zosu spalvas bija tās, no kurām visbiežāk gatavoja rakstāmrīkus. Šim mērķim ievāca vēl augošas dzīvu putnu lidspalvas. Derēja tikai pirmās piecas spalvas. Parasti tās ņēma no putna kreisā spārna, jo tādējādi spalvas dabiskais izliekums ir labāk piemērots labrocim.
- Latviešu folklorā atrodami dažādi ticējumi, kas saistīti ar savvaļas zosīm. Piemēram, ja mājai pāri laižas mežazosis, tur drīzumā gaidāmas kāzas. Savukārt kluss pārlidojums var pareģot nelaimi – ja zosu bars zemu lido pāri mājām un negāgina, tur drīzumā kāds mirs. Tāpat šo putnu uzvedība tika saistīta ar laika prognozēšanu – ja zosis, rudenī prom laižoties, lido zemu, būs garš rudens.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu